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МИД Китая подтвердил поддержку заявки Белоруссии на статус партнера БРИКС

МИД Китая подтвердил поддержку заявки Белоруссии на статус партнера БРИКС - 08.07.2024, ПРАЙМ

МИД Китая подтвердил поддержку заявки Белоруссии на статус партнера БРИКС

Глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Пекине подтвердил поддержку заявки Минска на получение статуса партнера... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T19:03+0300

2024-07-08T19:03+0300

2024-07-08T19:07+0300

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белоруссия

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МИНСК, 8 июл - ПРАЙМ. Глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Пекине подтвердил поддержку заявки Минска на получение статуса партнера БРИКС. Об этом сообщило белорусское государственное издание "СБ.Беларусь сегодня". "В Пекине состоялись переговоры министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Ван И подтвердил поддержку заявки Беларуси на получение статуса партнера БРИКС как очередного шага на пути членства в объединении", — сказано в сообщении на сайте издания. Отмечается, что в ходе переговоров обстоятельно рассматривался весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на международной арене, глобальной и региональной безопасности, а также согласовали график перспективных межгосударственных контактов на высшем и высоком уровнях. По данным издания, отдельное внимание уделялось вопросам безопасности в евразийском регионе. Обсуждались и сверялись позиции, констатировано совпадение подходов и достигнуты договоренности о продолжении скоординированных шагов в направлении мирного урегулирования имеющихся конфликтов. Кроме того, Минск подтвердил неизменность своей поддержки всех усилий китайского правительства "по достижению национального воссоединения, защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития". Согласно сообщению, стороны подтвердили взаимную поддержку справедливого многополярного мироустройства, неприемлемость мер незаконного давления, а также вмешательства во внутренние дела в международных отношениях и договорились продолжить совместно продвигать эти вопросы на международной арене. Белорусская сторона выразила полную поддержку инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по построению экономической глобализации на основе общедоступности и толерантности."Стороны также договорились продолжить совместную работу над предложенной Беларусью Хартией многополярности и многообразия XXI века, которая будет обсуждаться в ходе соответствующей Конференции высокого уровня по евразийской безопасности в Минске осенью текущего года", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что китайская сторона приветствовала вступление Белоруссии в ШОС, а Рыженков заверил Ван И в самом активном и инициативном участии белорусской стороны в работе организации и в поддержке инициатив китайского председательства, в том числе в рамках объявления 2025 года годом устойчивого развития ШОС.Кроме того, во время переговоров стороны приоритетное внимание уделили детализации конкретных проектов и договоренностей, достигнутых президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Си Цзиньпином в Астане в рамках саммита ШОС. В их числе - использование гранта китайской стороны для строительства нового социального объекта в Белоруссии.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.

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брикс, китай, белоруссия