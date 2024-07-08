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Золото дешевеет на фиксации прибыли

Золото дешевеет на фиксации прибыли - 08.07.2024, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фиксации прибыли

Цены на золото в понедельник снизились. Инвесторы фиксировали прибыль после достижения на предыдущей сессии максимума более чем за один месяц на ожиданиях того, | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T11:44+0300

2024-07-08T11:44+0300

2024-07-08T11:44+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снизились. Инвесторы фиксировали прибыль после достижения на предыдущей сессии максимума более чем за один месяц на ожиданиях того, что ФРС смягчит свою политику в сентябре.Золото на рынке спот по состоянию на 03.46 по Гринвичу подешевело на 0,4%, до 2382,17 доллара за унцию, после роста в пятницу до самого высокого уровня с 22 мая. Фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 0,3%, до 2391,10 доллара.Представленные в пятницу данные показали, что безработица в США достигла максимума за два с половиной года 4,1%, сигнализируя об охлаждении рынка труда."Этим утром наблюдается некоторая фиксация прибыли, так как в пятницу был столь значительный рост после выхода данных по числу рабочих мест", - сказал Кайл Родда, аналитик Capital.com.Рынки теперь видят 78%-ю вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре, согласно Fedwatch Tool от CME. Кроме того, трейдеры учитывают в ценах все более высокую вероятность второго снижения в декабре.Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержи владения золотом, которое не приносит процентного дохода.На этой неделе в центре внимания рынков находится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе, комментарии других представителей руководства центрального банка и данные по инфляции.Низкое значение инфляции и сигналы о склонности к более мягкой политике со стороны Пауэлла могут стать катализатором роста цен на золото до новых максимумов, сказал Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.Центральный банк Китая по состоянию на июнь уже второй месяц подряд воздерживался от покупок золота."Хотя Китай и поставил свои покупки золота на паузу, оно в целом продолжает пользоваться спросом и будет привлекать покупки при падении", - отметил Симпсон.Спот-цена на серебро упала на 0,5%, до 31,06 долларов, после того как на предыдущей сессии она достигла максимума за один месяц. Платина подешевела на 0,7%, до 1019,24 доллара, а палладий - на 1,8%, до 1007,66 доллара.

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рынки, рынок драгметаллов