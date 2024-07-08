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Эстония построит сотни бункеров вдоль границы с Россией, сообщили СМИ - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Эстония построит сотни бункеров вдоль границы с Россией, сообщили СМИ
Эстония построит сотни бункеров вдоль границы с Россией, сообщили СМИ - 08.07.2024, ПРАЙМ
Эстония построит сотни бункеров вдоль границы с Россией, сообщили СМИ
Власти Эстонии планируют построить 600 бункеров вдоль границы с Россией, начиная с 2025 года. Об этом сообщалось в эфире программы "Актуальная камера"... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:46+0300
2024-07-08T11:46+0300
политика
эстония
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Власти Эстонии планируют построить 600 бункеров вдоль границы с Россией, начиная с 2025 года. Об этом сообщалось в эфире программы "Актуальная камера" телерадиокомпании ERR."Всю восточную границу Эстонии планируется укрепить линией оборонительных сооружений. Речь, прежде всего, идет о строительстве 600 бункеров вдоль границы с Россией... начать работы по возведению бункеров вдоль восточной границы планируется уже в следующем году", — отмечалось в программе.Согласно передаче, тестирование опытных образцов бункеров планируется начать в сентябре, после чего будет объявлен тендер на их изготовление.В последние годы Россия наблюдает усиление активности НАТО у западных границ, что объясняется альянсом как "сдерживание российской агрессии". Министерство иностранных дел России подчеркнуло готовность к диалогу с НАТО, однако с равноправием и с признанием необходимости отказа от милитаризации континента.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют вымышленную российскую угрозу для отвлечения от внутренних проблем.
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эстония, россия
Политика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ
11:46 08.07.2024
 
Эстония построит сотни бункеров вдоль границы с Россией, сообщили СМИ

ERR: Эстония начнет строить 600 бункеров вдоль границы с Россией в 2025 году

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Власти Эстонии планируют построить 600 бункеров вдоль границы с Россией, начиная с 2025 года. Об этом сообщалось в эфире программы "Актуальная камера" телерадиокомпании ERR.
"Всю восточную границу Эстонии планируется укрепить линией оборонительных сооружений. Речь, прежде всего, идет о строительстве 600 бункеров вдоль границы с Россией... начать работы по возведению бункеров вдоль восточной границы планируется уже в следующем году", — отмечалось в программе.
Согласно передаче, тестирование опытных образцов бункеров планируется начать в сентябре, после чего будет объявлен тендер на их изготовление.
В последние годы Россия наблюдает усиление активности НАТО у западных границ, что объясняется альянсом как "сдерживание российской агрессии". Министерство иностранных дел России подчеркнуло готовность к диалогу с НАТО, однако с равноправием и с признанием необходимости отказа от милитаризации континента.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют вымышленную российскую угрозу для отвлечения от внутренних проблем.
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