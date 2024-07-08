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Evolute планирует нарастить продажи авто в России
Evolute планирует нарастить продажи авто в России - 08.07.2024, ПРАЙМ
Evolute планирует нарастить продажи авто в России
Evolute планирует произвести в 2024 году около 3 тысяч автомобилей на своем заводе под Липецком, продажи машин бренда планируются на этом же уровне, сообщил в... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:54+0300
2024-07-08T11:54+0300
2024-07-08T11:56+0300
россия
evolute
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Evolute планирует произвести в 2024 году около 3 тысяч автомобилей на своем заводе под Липецком, продажи машин бренда планируются на этом же уровне, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнёр компании-производителя Андрей Резников.В прошлом году компания выпустила и продала на российском рынке порядка 2 тысяч машин, уточнили в пресс-службе. Таким образом, речь идёт о росте показателей в 1,5 раза."Наш прогноз по производству и продаже Evolute в текущем году - около 3000 машин", - сказал топ-менеджер.Завод под Липецком - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на заводе Evolute производятся пять моделей: седаны i-Pro, кроссоверы i-Sky и i-Joy, минивэны i-Van и гибридные кроссоверы i-Space.
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россия, evolute
Evolute планирует нарастить продажи авто в России
Evolute планирует в 2024 году произвести и продать в РФ около трех тысяч авто
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Evolute планирует произвести в 2024 году около 3 тысяч автомобилей на своем заводе под Липецком, продажи машин бренда планируются на этом же уровне, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнёр компании-производителя Андрей Резников.
В прошлом году компания выпустила и продала на российском рынке порядка 2 тысяч машин, уточнили в пресс-службе. Таким образом, речь идёт о росте показателей в 1,5 раза.
"Наш прогноз по производству и продаже Evolute в текущем году - около 3000 машин", - сказал топ-менеджер.
Завод под Липецком - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на заводе Evolute производятся пять моделей: седаны i-Pro, кроссоверы i-Sky и i-Joy, минивэны i-Van и гибридные кроссоверы i-Space.