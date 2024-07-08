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Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС - 08.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год. Документ размещен | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:46+0300
2024-07-08T16:46+0300
ффомс
бюджет фомс
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закон
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно закону, отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год будет утвержден по доходам в сумме три триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – три триллиона 185,913 миллиарда рублей. То есть, бюджет фонда исполнен с профицитом в 104,773 миллиарда рублей. В пояснительной записке к закону отмечается, что несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда превысили прогнозный объем и это позволило выполнить все принятые на 2023 год соцобязательства. В прошлом году доходы бюджета ФОМС в сравнении с 2022 годом возросли на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей (на 12,7%), расходы — на 388 миллиардов 854,2 миллиона рублей (на 13,9%). Трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда составили 428 миллиардов 928,2 миллиона рублей. Размер межбюджетных трансфертов из ФОМС в Социальный фонд РФ на оплату родового сертификата и на специальную социальную выплату медицинским работникам — 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей. Отмечается, что основной статьей расходов бюджета Фонда (86,2%) стало предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию переданных полномочий по организации ОМС в регионах РФ. В 2023 году на указанные цели было направлено более 2,7 триллиона рублей. Вместе с тем, приоритетным направлением расходов бюджета фонда была реализация программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.
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ффомс, бюджет фомс, расходы, закон
ФФОМС, бюджет ФОМС, расходы, закон
16:46 08.07.2024
 
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС

Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год будет утвержден по доходам в сумме три триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – три триллиона 185,913 миллиарда рублей. То есть, бюджет фонда исполнен с профицитом в 104,773 миллиарда рублей.
В пояснительной записке к закону отмечается, что несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда превысили прогнозный объем и это позволило выполнить все принятые на 2023 год соцобязательства.
В прошлом году доходы бюджета ФОМС в сравнении с 2022 годом возросли на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей (на 12,7%), расходы — на 388 миллиардов 854,2 миллиона рублей (на 13,9%).
Трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда составили 428 миллиардов 928,2 миллиона рублей. Размер межбюджетных трансфертов из ФОМС в Социальный фонд РФ на оплату родового сертификата и на специальную социальную выплату медицинским работникам — 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей.
Отмечается, что основной статьей расходов бюджета Фонда (86,2%) стало предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию переданных полномочий по организации ОМС в регионах РФ. В 2023 году на указанные цели было направлено более 2,7 триллиона рублей. Вместе с тем, приоритетным направлением расходов бюджета фонда была реализация программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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