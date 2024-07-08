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"Рикофлот" намерен построить в Татарстане завод по производству фосфора - 08.07.2024, ПРАЙМ
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"Рикофлот" намерен построить в Татарстане завод по производству фосфора
"Рикофлот" намерен построить в Татарстане завод по производству фосфора - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Рикофлот" намерен построить в Татарстане завод по производству фосфора
Компания "Рикофлот" планирует построить в Татарстане завод по производству фосфора и его переделов, подписано соответствующее соглашение, сообщил журналистам... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T10:40+0300
2024-07-08T10:41+0300
россия
татарстан
промышленность
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Компания "Рикофлот" планирует построить в Татарстане завод по производству фосфора и его переделов, подписано соответствующее соглашение, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.Документ был подписан Минпромторгом РФ, "Рикофлотом" и Республикой Татарстан."Сегодня мы подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого планируется строительство завода по производству фосфора и его переделов на территории ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан компанией "Рикофлот". Предприятие планирует обеспечить производственные мощности в 25 тыс. тонн в год с последующим расширением производства фосфорной кислоты в 100 тыс. тонн", - сказал он.По словам министра, проект позволит покрыть спрос на данную продукцию на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в отрасли. Помимо этого, будет создано порядка 100 рабочих мест в Республике Татарстан."Отмечу, что проект также обеспечит выполнение перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и достижение целей Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года", - подчеркнул Алиханов.
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россия, татарстан, промышленность
РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Промышленность
10:40 08.07.2024 (обновлено: 10:41 08.07.2024)
 
"Рикофлот" намерен построить в Татарстане завод по производству фосфора

Алиханов: "Рикофлот" намерен построить в Татарстане завод по производству фосфора

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Компания "Рикофлот" планирует построить в Татарстане завод по производству фосфора и его переделов, подписано соответствующее соглашение, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Документ был подписан Минпромторгом РФ, "Рикофлотом" и Республикой Татарстан.
"Сегодня мы подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого планируется строительство завода по производству фосфора и его переделов на территории ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан компанией "Рикофлот". Предприятие планирует обеспечить производственные мощности в 25 тыс. тонн в год с последующим расширением производства фосфорной кислоты в 100 тыс. тонн", - сказал он.
По словам министра, проект позволит покрыть спрос на данную продукцию на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в отрасли. Помимо этого, будет создано порядка 100 рабочих мест в Республике Татарстан.
"Отмечу, что проект также обеспечит выполнение перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и достижение целей Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года", - подчеркнул Алиханов.
 
РОССИЯТАТАРСТАНПромышленность
 
 
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