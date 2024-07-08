https://1prime.ru/20240708/fosfor-849904297.html

"Рикофлот" намерен построить в Татарстане завод по производству фосфора

"Рикофлот" намерен построить в Татарстане завод по производству фосфора - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Рикофлот" намерен построить в Татарстане завод по производству фосфора

Компания "Рикофлот" планирует построить в Татарстане завод по производству фосфора и его переделов, подписано соответствующее соглашение, сообщил журналистам... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T10:40+0300

2024-07-08T10:40+0300

2024-07-08T10:41+0300

россия

татарстан

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/47/841504704_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_551e7f1c81a2d929bb4f0a4475730c61.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Компания "Рикофлот" планирует построить в Татарстане завод по производству фосфора и его переделов, подписано соответствующее соглашение, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.Документ был подписан Минпромторгом РФ, "Рикофлотом" и Республикой Татарстан."Сегодня мы подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого планируется строительство завода по производству фосфора и его переделов на территории ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан компанией "Рикофлот". Предприятие планирует обеспечить производственные мощности в 25 тыс. тонн в год с последующим расширением производства фосфорной кислоты в 100 тыс. тонн", - сказал он.По словам министра, проект позволит покрыть спрос на данную продукцию на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в отрасли. Помимо этого, будет создано порядка 100 рабочих мест в Республике Татарстан."Отмечу, что проект также обеспечит выполнение перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и достижение целей Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года", - подчеркнул Алиханов.

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, татарстан, промышленность