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СМИ: в России неожиданно подорожал фрахт нефтяных танкеров - 08.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в России неожиданно подорожал фрахт нефтяных танкеров
СМИ: в России неожиданно подорожал фрахт нефтяных танкеров - 08.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России неожиданно подорожал фрахт нефтяных танкеров
Фрахтовые ставки на нефтеналивные суда в российских портах начали расти в конце июня из-за высоких цен на нефть и роста экспорта, передает РБК со ссылкой на... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T09:56+0300
2024-07-08T09:56+0300
экономика
россия
фрахт
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Фрахтовые ставки на нефтеналивные суда в российских портах начали расти в конце июня из-за высоких цен на нефть и роста экспорта, передает РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).Согласно изданию, экспорт нефти по морю из России достиг 3,66 млн баррелей в сутки после ремонта терминалов в Приморске и Козьмино.Рыночная конъюнктура создала благоприятные условия для увеличения поставок: низкие фрахтовые ставки, цена Brent выше $85 за баррель и минимальная скидка на российский сорт Urals.Тем не менее, нефтяные компании стремятся максимизировать прибыль, увеличивая экспорт, что влечет рост фрахтовых ставок. Таким образом, стоимость фрахта из Новороссийска начала расти. "Ставка на танкер класса Aframax (дедвейт 100 тыс. т) в направлении Турции выросла на 20,6% к неделе ранее — до $2,8 за баррель, Северного Китая — на 27,2%, до $10,2 за баррель, Восточной Индии — на 10%, до $6,5 за баррель, Западной Индии — на 3,1%, до $6 за баррель", — отметили в издании.
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россия, фрахт
Экономика, РОССИЯ, фрахт
09:56 08.07.2024
 
СМИ: в России неожиданно подорожал фрахт нефтяных танкеров

РБК: фрахт нефтяных танкеров неожиданно подорожал в портах России

© Unsplash/Ian Simmonds Морские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Ian Simmonds
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Фрахтовые ставки на нефтеналивные суда в российских портах начали расти в конце июня из-за высоких цен на нефть и роста экспорта, передает РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Согласно изданию, экспорт нефти по морю из России достиг 3,66 млн баррелей в сутки после ремонта терминалов в Приморске и Козьмино.Рыночная конъюнктура создала благоприятные условия для увеличения поставок: низкие фрахтовые ставки, цена Brent выше $85 за баррель и минимальная скидка на российский сорт Urals.
Тем не менее, нефтяные компании стремятся максимизировать прибыль, увеличивая экспорт, что влечет рост фрахтовых ставок. Таким образом, стоимость фрахта из Новороссийска начала расти.
"Ставка на танкер класса Aframax (дедвейт 100 тыс. т) в направлении Турции выросла на 20,6% к неделе ранее — до $2,8 за баррель, Северного Китая — на 27,2%, до $10,2 за баррель, Восточной Индии — на 10%, до $6,5 за баррель, Западной Индии — на 3,1%, до $6 за баррель", — отметили в издании.
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