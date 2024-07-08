https://1prime.ru/20240708/frantsiya-849907768.html

В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции

В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции - 08.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции

Происходит дрейф французских избирателей, но Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T12:16+0300

2024-07-08T12:16+0300

2024-07-08T12:16+0300

политика

франция

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Происходит дрейф французских избирателей, но Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он отметил в беседе с журналистами, что для Москвы лучше победа сил, которые будут выступать за восстановление двусторонних отношений."Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", - подчеркнул он.При этом Песков добавил, что дрейф избирателей, который происходит в стране, небезынтересен для России. Москва будет наблюдать за процессом формирования французского правительства, указал он.

https://1prime.ru/20240708/vybory-849895364.html

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франция, дмитрий песков, россия