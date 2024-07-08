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В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции - 08.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции
В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции - 08.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции
Происходит дрейф французских избирателей, но Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T12:16+0300
2024-07-08T12:16+0300
политика
франция
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Происходит дрейф французских избирателей, но Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он отметил в беседе с журналистами, что для Москвы лучше победа сил, которые будут выступать за восстановление двусторонних отношений."Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", - подчеркнул он.При этом Песков добавил, что дрейф избирателей, который происходит в стране, небезынтересен для России. Москва будет наблюдать за процессом формирования французского правительства, указал он.
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франция, дмитрий песков, россия
Политика, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Песков, РОССИЯ
12:16 08.07.2024
 
В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции

Песков: Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов во Франции

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Происходит дрейф французских избирателей, но Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил в беседе с журналистами, что для Москвы лучше победа сил, которые будут выступать за восстановление двусторонних отношений.
"Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", - подчеркнул он.
При этом Песков добавил, что дрейф избирателей, который происходит в стране, небезынтересен для России. Москва будет наблюдать за процессом формирования французского правительства, указал он.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
"Новый народный фронт" одержал победу на парламентских выборах во Франции
05:09
 
ПолитикаФРАНЦИЯДмитрий ПесковРОССИЯ
 
 
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