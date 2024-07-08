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В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции
В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции - 08.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции
Происходит дрейф французских избирателей, но Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T12:16+0300
2024-07-08T12:16+0300
2024-07-08T12:16+0300
политика
франция
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Происходит дрейф французских избирателей, но Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он отметил в беседе с журналистами, что для Москвы лучше победа сил, которые будут выступать за восстановление двусторонних отношений."Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", - подчеркнул он.При этом Песков добавил, что дрейф избирателей, который происходит в стране, небезынтересен для России. Москва будет наблюдать за процессом формирования французского правительства, указал он.
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франция, дмитрий песков, россия
Политика, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Песков, РОССИЯ
В Кремле не питают иллюзий по поводу итогов выборов во Франции
Песков: Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов во Франции
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Происходит дрейф французских избирателей, но Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил в беседе с журналистами, что для Москвы лучше победа сил, которые будут выступать за восстановление двусторонних отношений.
"Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", - подчеркнул он.
При этом Песков добавил, что дрейф избирателей, который происходит в стране, небезынтересен для России. Москва будет наблюдать за процессом формирования французского правительства, указал он.
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