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ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3 - 08.07.2024, ПРАЙМ
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ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3 - 08.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3
ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ, передает ЦОС ФСБ. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T07:57+0300
2024-07-08T09:18+0300
происшествия
фсб
угон
самолет
ядерное оружие
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ, передает ЦОС ФСБ. При этом в сообщении отмечается, что "вскрыта причастность спецслужб стран НАТО" к подготовке и проведению операции по угону. Вместе с тем в ФСБ раскрыли, что разведка Украины в рамках операции по угону намеревалась завербовать пилота ВКС России за деньги и предоставление гражданства Италии. Также украинские разведчики планировали склонить российского летчика к перелету и посадке Ту-22М3 на территории Украины. В ЦОС ФСБ отметили, что "в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное".
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фсб, угон, самолет, ядерное оружие
Происшествия, ФСБ, Угон, самолет, ядерное оружие
07:57 08.07.2024 (обновлено: 09:18 08.07.2024)
 
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3

ФСБ пресекла попытку угона за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России спецслужбами ВСУ

© Фото : Telegram/Минобороны РФСамолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео
Самолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© Фото : Telegram/Минобороны РФ
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ, передает ЦОС ФСБ.
При этом в сообщении отмечается, что "вскрыта причастность спецслужб стран НАТО" к подготовке и проведению операции по угону.
Вместе с тем в ФСБ раскрыли, что разведка Украины в рамках операции по угону намеревалась завербовать пилота ВКС России за деньги и предоставление гражданства Италии. Также украинские разведчики планировали склонить российского летчика к перелету и посадке Ту-22М3 на территории Украины.
В ЦОС ФСБ отметили, что "в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное".
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3 июля, 10:44
 
ПроисшествияФСБУгонсамолетядерное оружие
 
 
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