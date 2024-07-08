https://1prime.ru/20240708/fsb-849898448.html
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3 - 08.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3
ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ, передает ЦОС ФСБ. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T07:57+0300
2024-07-08T07:57+0300
2024-07-08T09:18+0300
происшествия
фсб
угон
самолет
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849040604_7:0:1262:706_1920x0_80_0_0_0428292445188b92e04480762ddf21d5.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ, передает ЦОС ФСБ. При этом в сообщении отмечается, что "вскрыта причастность спецслужб стран НАТО" к подготовке и проведению операции по угону. Вместе с тем в ФСБ раскрыли, что разведка Украины в рамках операции по угону намеревалась завербовать пилота ВКС России за деньги и предоставление гражданства Италии. Также украинские разведчики планировали склонить российского летчика к перелету и посадке Ту-22М3 на территории Украины. В ЦОС ФСБ отметили, что "в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное".
https://1prime.ru/20240703/vinate-849684582.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849040604_164:0:1105:706_1920x0_80_0_0_c6a076a753be1486c3ae32c9c603bd29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб, угон, самолет, ядерное оружие
Происшествия, ФСБ, Угон, самолет, ядерное оружие
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3
ФСБ пресекла попытку угона за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России спецслужбами ВСУ
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ, передает ЦОС ФСБ.
При этом в сообщении отмечается, что "вскрыта причастность спецслужб стран НАТО" к подготовке и проведению операции по угону.
Вместе с тем в ФСБ раскрыли, что разведка Украины в рамках операции по угону намеревалась завербовать пилота ВКС России за деньги и предоставление гражданства Италии. Также украинские разведчики планировали склонить российского летчика к перелету и посадке Ту-22М3 на территории Украины.
В ЦОС ФСБ отметили, что "в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное".
ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз