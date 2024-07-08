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ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3

ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3 - 08.07.2024, ПРАЙМ

ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3

ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ, передает ЦОС ФСБ. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T07:57+0300

2024-07-08T07:57+0300

2024-07-08T09:18+0300

происшествия

фсб

угон

самолет

ядерное оружие

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС РФ, передает ЦОС ФСБ. При этом в сообщении отмечается, что "вскрыта причастность спецслужб стран НАТО" к подготовке и проведению операции по угону. Вместе с тем в ФСБ раскрыли, что разведка Украины в рамках операции по угону намеревалась завербовать пилота ВКС России за деньги и предоставление гражданства Италии. Также украинские разведчики планировали склонить российского летчика к перелету и посадке Ту-22М3 на территории Украины. В ЦОС ФСБ отметили, что "в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное".

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фсб, угон, самолет, ядерное оружие