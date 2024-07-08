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Цены на европейском рынке газа выросли, в центре внимания – ураган "Берил"

Цены на европейском рынке газа выросли, в центре внимания – ураган "Берил" - 08.07.2024, ПРАЙМ

Цены на европейском рынке газа выросли, в центре внимания – ураган "Берил"

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в понедельник выросли. В центре всеобщего внимания находится ураган "Берил" и его воздействие на... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:11+0300

2024-07-08T14:11+0300

2024-07-08T14:11+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в понедельник выросли. В центре всеобщего внимания находится ураган "Берил" и его воздействие на предприятия, задействованные в индустрии СПГ.По состоянию на 09.14 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,7 евро, по 33,73 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Контракт на поставку на следующий день подорожал на 0,3 евро, до 33,00 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракт на поставку на следующий день вырос в цене на 0,75 пенса, до 78,5 пенса за терм.Ураган "Берил", самый ранний ураган категории 5 за всю историю наблюдений, привел к закрытию ряда мощностей в Техасе."В настоящее время воздействия на поставки СПГ нет, но риск сохраняется, и это явно не способствует агрессивным продажам", - отметили аналитики Engie EnergyScan.В то же время температура воздуха в Великобритании и Европе на этой неделе, как ожидается, снизится, прежде чем превысить сезонную норму позднее в этом месяце, говорится в еженедельной записке Auxilione.В Великобритании спрос на газ для выработки электричества уменьшается в связи с активной ветрогенерацией.Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,88 евро, по 71,24 евро за тонну.

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рынки, мировой рынок газа