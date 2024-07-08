https://1prime.ru/20240708/golikova-849919738.html

Голикова сообщила о серьезном росте числа многодетных семей в России

Голикова сообщила о серьезном росте числа многодетных семей в России - 08.07.2024, ПРАЙМ

Голикова сообщила о серьезном росте числа многодетных семей в России

Число многодетных семей за последние пять лет серьезно выросло, сейчас в стране более 24,5 миллиона таких семей, отметила в поздравлении участников семейного... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:04+0300

2024-07-08T17:04+0300

2024-07-08T17:05+0300

россия

многодетные семьи

татьяна голикова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168543_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_98cf9ab4982681a9328ff9bb1a06dccf.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Число многодетных семей за последние пять лет серьезно выросло, сейчас в стране более 24,5 миллиона таких семей, отметила в поздравлении участников семейного сообщества Движения первых с Днем семьи, любви и верности вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В России более 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются свыше 30 миллионов детей, и за последние пять лет количество многодетных семей серьезно выросло", — сказала она. Голикова подчеркнула, что в Год семьи уделяется особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей и поддержке многодетных семей, а поле окончания тематического года данная работа не закончится, а будет продолжаться. По ее словам, одной из знаковых площадок Года семьи, где дети и родители смогут провести время с пользой, узнать друг друга с новой стороны, найти друзей со всей страны, а главное, побыть рядом с родными и любимыми станут Семейные слеты Движения первых. Вице-премьер отметила, что участников ждут несколько замечательных дней в пространстве экологического центра – уникального заповедника, сохранившего первозданную красоту смоленской природы. "Атмосфера палаточного лагеря, пешие походы, вечерние песни у костра – это то, что все мы с теплотой вспоминаем из своего детства, и то, чем вы сможете поделиться со своими детьми", — добавила она.

https://1prime.ru/20240708/ipoteka-849918324.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, многодетные семьи, татьяна голикова