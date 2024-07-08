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Голикова сообщила о серьезном росте числа многодетных семей в России - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Голикова сообщила о серьезном росте числа многодетных семей в России
Голикова сообщила о серьезном росте числа многодетных семей в России - 08.07.2024, ПРАЙМ
Голикова сообщила о серьезном росте числа многодетных семей в России
Число многодетных семей за последние пять лет серьезно выросло, сейчас в стране более 24,5 миллиона таких семей, отметила в поздравлении участников семейного... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:04+0300
2024-07-08T17:05+0300
россия
многодетные семьи
татьяна голикова
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Число многодетных семей за последние пять лет серьезно выросло, сейчас в стране более 24,5 миллиона таких семей, отметила в поздравлении участников семейного сообщества Движения первых с Днем семьи, любви и верности вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В России более 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются свыше 30 миллионов детей, и за последние пять лет количество многодетных семей серьезно выросло", — сказала она. Голикова подчеркнула, что в Год семьи уделяется особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей и поддержке многодетных семей, а поле окончания тематического года данная работа не закончится, а будет продолжаться. По ее словам, одной из знаковых площадок Года семьи, где дети и родители смогут провести время с пользой, узнать друг друга с новой стороны, найти друзей со всей страны, а главное, побыть рядом с родными и любимыми станут Семейные слеты Движения первых. Вице-премьер отметила, что участников ждут несколько замечательных дней в пространстве экологического центра – уникального заповедника, сохранившего первозданную красоту смоленской природы. "Атмосфера палаточного лагеря, пешие походы, вечерние песни у костра – это то, что все мы с теплотой вспоминаем из своего детства, и то, чем вы сможете поделиться со своими детьми", — добавила она.
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россия, многодетные семьи, татьяна голикова
РОССИЯ, многодетные семьи, Татьяна Голикова
17:04 08.07.2024 (обновлено: 17:05 08.07.2024)
 
Голикова сообщила о серьезном росте числа многодетных семей в России

Голикова: число многодетных семей в РФ серьезно выросло за последние пять лет

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Число многодетных семей за последние пять лет серьезно выросло, сейчас в стране более 24,5 миллиона таких семей, отметила в поздравлении участников семейного сообщества Движения первых с Днем семьи, любви и верности вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В России более 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются свыше 30 миллионов детей, и за последние пять лет количество многодетных семей серьезно выросло", — сказала она.
Голикова подчеркнула, что в Год семьи уделяется особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей и поддержке многодетных семей, а поле окончания тематического года данная работа не закончится, а будет продолжаться.
По ее словам, одной из знаковых площадок Года семьи, где дети и родители смогут провести время с пользой, узнать друг друга с новой стороны, найти друзей со всей страны, а главное, побыть рядом с родными и любимыми станут Семейные слеты Движения первых.
Вице-премьер отметила, что участников ждут несколько замечательных дней в пространстве экологического центра – уникального заповедника, сохранившего первозданную красоту смоленской природы. "Атмосфера палаточного лагеря, пешие походы, вечерние песни у костра – это то, что все мы с теплотой вспоминаем из своего детства, и то, чем вы сможете поделиться со своими детьми", — добавила она.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Путин поручил кабмину принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
16:35
 
РОССИЯмногодетные семьиТатьяна Голикова
 
 
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