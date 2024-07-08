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В ГД внесут проект о предоставлении жилья взамен утраченного во время ЧС - 08.07.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о предоставлении жилья взамен утраченного во время ЧС
В ГД внесут проект о предоставлении жилья взамен утраченного во время ЧС - 08.07.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о предоставлении жилья взамен утраченного во время ЧС
В Государственную Думу намерены внести проект, согласно которому россияне, потерявшие жилье в чрезвычайных ситуациях, смогут получить сертификат на покупку... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:06+0300
2024-07-08T11:06+0300
россия
чс
госдума
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В Государственную Думу намерены внести проект, согласно которому россияне, потерявшие жилье в чрезвычайных ситуациях, смогут получить сертификат на покупку недвижимости от государства, сообщают "Известия"."Россиянам, лишившимся жилья из-за чрезвычайных ситуаций, предоставят его за счет государства. Они смогут получить специальный бесплатный сертификат, на средства которого приобрести недвижимость. Такой законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким", — говорится в материале издания.Кроме того, такого рода законопроект позволит гражданам использовать эти сертификаты задним числом, чтобы вернуть себе жилье.Авторы законопроекта считают, что установленное право использовать систему добровольного страхования является недостаточным, так как участие в ней остается по желанию граждан. Не застрахованные люди могут надеяться только на помощь из бюджетов по социальным нормам, заключили в издании.
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россия, чс, госдума
РОССИЯ, ЧС, Госдума
11:06 08.07.2024
 
В ГД внесут проект о предоставлении жилья взамен утраченного во время ЧС

"Известия": в ГД хотят закрепить право россиян на утраченную в ЧС недвижимость

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В Государственную Думу намерены внести проект, согласно которому россияне, потерявшие жилье в чрезвычайных ситуациях, смогут получить сертификат на покупку недвижимости от государства, сообщают "Известия".
"Россиянам, лишившимся жилья из-за чрезвычайных ситуаций, предоставят его за счет государства. Они смогут получить специальный бесплатный сертификат, на средства которого приобрести недвижимость. Такой законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким", — говорится в материале издания.
Кроме того, такого рода законопроект позволит гражданам использовать эти сертификаты задним числом, чтобы вернуть себе жилье.
Авторы законопроекта считают, что установленное право использовать систему добровольного страхования является недостаточным, так как участие в ней остается по желанию граждан. Не застрахованные люди могут надеяться только на помощь из бюджетов по социальным нормам, заключили в издании.
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