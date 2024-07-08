https://1prime.ru/20240708/gosduma-849904791.html

В ГД внесут проект о предоставлении жилья взамен утраченного во время ЧС

В ГД внесут проект о предоставлении жилья взамен утраченного во время ЧС - 08.07.2024, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о предоставлении жилья взамен утраченного во время ЧС

В Государственную Думу намерены внести проект, согласно которому россияне, потерявшие жилье в чрезвычайных ситуациях, смогут получить сертификат на покупку... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T11:06+0300

2024-07-08T11:06+0300

2024-07-08T11:06+0300

россия

чс

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В Государственную Думу намерены внести проект, согласно которому россияне, потерявшие жилье в чрезвычайных ситуациях, смогут получить сертификат на покупку недвижимости от государства, сообщают "Известия"."Россиянам, лишившимся жилья из-за чрезвычайных ситуаций, предоставят его за счет государства. Они смогут получить специальный бесплатный сертификат, на средства которого приобрести недвижимость. Такой законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким", — говорится в материале издания.Кроме того, такого рода законопроект позволит гражданам использовать эти сертификаты задним числом, чтобы вернуть себе жилье.Авторы законопроекта считают, что установленное право использовать систему добровольного страхования является недостаточным, так как участие в ней остается по желанию граждан. Не застрахованные люди могут надеяться только на помощь из бюджетов по социальным нормам, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240527/pavodok-848532059.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, чс, госдума