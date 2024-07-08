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Росморречфлот оценил грузооборот морских портов в 2024 году

Росморречфлот оценил грузооборот морских портов в 2024 году - 08.07.2024, ПРАЙМ

Росморречфлот оценил грузооборот морских портов в 2024 году

Объем перевалки грузов в морских портах РФ по итогам 2024 года сохранит показатели прошлого года, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T11:10+0300

2024-07-08T11:10+0300

2024-07-08T11:10+0300

экономика

россия

порт

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем перевалки грузов в морских портах РФ по итогам 2024 года сохранит показатели прошлого года, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. "Рассчитываем, что перевалка останется на уровне прошлого года, при этом будем прикладывать все усилия для ее роста", - сказал он. Тарасенко также отметил, что погрузка и выгрузка в морских портах РФ происходит в штатном режиме. Грузооборот морских портов России по итогам прошедшего года вырос на 5% по отношению к 2022 году и составил 883,8 миллиона тонн. Ранее в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) сообщили, что грузооборот морских портов России за январь-май текущего года уменьшился на 3,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 373 миллиона тонн.

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россия, порт