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Росморречфлот оценил грузооборот морских портов в 2024 году - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Росморречфлот оценил грузооборот морских портов в 2024 году
Росморречфлот оценил грузооборот морских портов в 2024 году - 08.07.2024, ПРАЙМ
Росморречфлот оценил грузооборот морских портов в 2024 году
Объем перевалки грузов в морских портах РФ по итогам 2024 года сохранит показатели прошлого года, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:10+0300
2024-07-08T11:10+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем перевалки грузов в морских портах РФ по итогам 2024 года сохранит показатели прошлого года, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. "Рассчитываем, что перевалка останется на уровне прошлого года, при этом будем прикладывать все усилия для ее роста", - сказал он. Тарасенко также отметил, что погрузка и выгрузка в морских портах РФ происходит в штатном режиме. Грузооборот морских портов России по итогам прошедшего года вырос на 5% по отношению к 2022 году и составил 883,8 миллиона тонн. Ранее в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) сообщили, что грузооборот морских портов России за январь-май текущего года уменьшился на 3,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 373 миллиона тонн.
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Экономика, РОССИЯ, порт
11:10 08.07.2024
 
Росморречфлот оценил грузооборот морских портов в 2024 году

Росморречфлот: грузооборот морских портов сохранит прошлогодние показатели

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтроительство морского порта "Лавна" в Мурманской области
Строительство морского порта Лавна в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем перевалки грузов в морских портах РФ по итогам 2024 года сохранит показатели прошлого года, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.
"Рассчитываем, что перевалка останется на уровне прошлого года, при этом будем прикладывать все усилия для ее роста", - сказал он.
Тарасенко также отметил, что погрузка и выгрузка в морских портах РФ происходит в штатном режиме.
Грузооборот морских портов России по итогам прошедшего года вырос на 5% по отношению к 2022 году и составил 883,8 миллиона тонн.
Ранее в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) сообщили, что грузооборот морских портов России за январь-май текущего года уменьшился на 3,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 373 миллиона тонн.
 
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