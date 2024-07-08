https://1prime.ru/20240708/indiya-849907326.html

Испытание пройдено. Визит Моди в Россию стал четким сигналом Западу

Испытание пройдено. Визит Моди в Россию стал четким сигналом Западу - 08.07.2024, ПРАЙМ

Испытание пройдено. Визит Моди в Россию стал четким сигналом Западу

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву подчеркивает стабильность отношений с Россией, пишет газета Times of India. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T12:04+0300

2024-07-08T12:04+0300

2024-07-08T12:04+0300

политика

владимир путин

нарендра моди

индия

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву подчеркивает стабильность отношений с Россией, пишет газета Times of India.Глава индийского правительства будет находиться в российской столице 8 и 9 июля. Ожидается, что его самолет прибудет в три часа дня по московскому времени.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак пишет издание, поездка в Москву - первый двусторонний визит Моди после переизбрания. Премьер, в том числе, примет участие в ежегодном саммите "Россия - Индия"."Визит Моди в Россию не только подчеркивает важность этой страны для Индии, но и наглядно показывает, как действует Нью-Дели в условиях раскола мирового порядка. Ведь эта двусторонняя встреча состоится между важнейшими конференциями двух противоборствующих блоков", - сказано в материалах.Газета добавляет, что Индия очень хорошо понимает значение России, особенно в транспортной, энергетической и экономической сферах. Отмечается, что приезд Моди подчеркивает стабильность российско-индийских отношений, несмотря на внешние вызовы."Украинский конфликт стал испытанием для российско-индийских отношений, так как Запад, особенно Вашингтон, оказывают на Нью-Дели прямое и косвенное давление, добиваясь ослабления ее связей с Москвой. Гибкая и тонкая индийская дипломатия в нашем раздираемом конфликтами мире может в будущем стать важным фактором для установления мира", - говорится в статье.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240705/indiya-849851460.html

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владимир путин, нарендра моди, индия, россия, запад