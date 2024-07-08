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Путин поручил кабмину принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
Путин поручил кабмину принять решение по выплатам многодетным на ипотеку - 08.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил кабмину принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Государственной Думе принять решение о выплатах по ипотеке для многодетных семей. Об это глава... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:35+0300
2024-07-08T16:35+0300
2024-07-08T16:35+0300
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россия
владимир путин
ипотека
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Государственной Думе принять решение о выплатах по ипотеке для многодетных семей. Об это глава государства заявил в рамках встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".По словам главы государства, в настояще время в России существует несколько налоговых вычетов, среди которых общие налоговые вычеты для семей, которые должны высчитываться до всех вычетов."Я попрошу и правительство, и депутатов Государственной Думы - у них завтра как раз будет обсуждение этого вопроса - принять решение в соответствии с интересами российской семьи", — сказал президент.Путин заметил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о семейном платеже, который должен предусматривать, чтобы после всех вычетов семьи платили не более шести процентов по ипотеке.
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россия, владимир путин, ипотека
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ипотека
Путин поручил кабмину принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
Путин попросил кабмин и ГД принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Государственной Думе принять решение о выплатах по ипотеке для многодетных семей. Об это глава государства заявил в рамках встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
По словам главы государства, в настояще время в России существует несколько налоговых вычетов, среди которых общие налоговые вычеты для семей, которые должны высчитываться до всех вычетов.
"Я попрошу и правительство, и депутатов Государственной Думы - у них завтра как раз будет обсуждение этого вопроса - принять решение в соответствии с интересами российской семьи", — сказал президент.
Путин заметил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о семейном платеже, который должен предусматривать, чтобы после всех вычетов семьи платили не более шести процентов по ипотеке.
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