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В МИД оценили возможность отмены моратория на смертную казнь - 08.07.2024, ПРАЙМ
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В МИД оценили возможность отмены моратория на смертную казнь
В МИД оценили возможность отмены моратория на смертную казнь - 08.07.2024, ПРАЙМ
В МИД оценили возможность отмены моратория на смертную казнь
Обсуждение отмены моратория на смертную казнь в России будет идти постоянно, однако нужно дождаться конкретных шагов от компетентных органов власти, передают... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T08:41+0300
2024-07-08T09:21+0300
россия
мид
смертная казнь
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Обсуждение отмены моратория на смертную казнь в России будет идти постоянно, однако нужно дождаться конкретных шагов от компетентных органов власти, передают "Известия" со ссылкой на слова директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григория Лукьянцева."Все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии", — сказал дипломат.По словам Лукьянцева, необходимо опираться на положение Конституционного суда России: мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться. Он также заметил, что Россия обязалась ввести мораторий на смертную казнь после вступления в Совет Европы.Тем не менее, в настоящее время вопрос возвращения в Совет Европы не рассматривается.Ранее на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Государственной Думе прошел ряд дискуссий на тему отмены моратория на смертную казнь. Отмечалось, что для этого потребуется только решение Конституционного суда страны.
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россия, мид, смертная казнь
РОССИЯ, МИД, смертная казнь
08:41 08.07.2024 (обновлено: 09:21 08.07.2024)
 
В МИД оценили возможность отмены моратория на смертную казнь

МИД: мораторий на смертную казнь в стране действует и должен соблюдаться

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Обсуждение отмены моратория на смертную казнь в России будет идти постоянно, однако нужно дождаться конкретных шагов от компетентных органов власти, передают "Известия" со ссылкой на слова директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григория Лукьянцева.
"Все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии", — сказал дипломат.
По словам Лукьянцева, необходимо опираться на положение Конституционного суда России: мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться. Он также заметил, что Россия обязалась ввести мораторий на смертную казнь после вступления в Совет Европы.
Тем не менее, в настоящее время вопрос возвращения в Совет Европы не рассматривается.
Ранее на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Государственной Думе прошел ряд дискуссий на тему отмены моратория на смертную казнь. Отмечалось, что для этого потребуется только решение Конституционного суда страны.
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