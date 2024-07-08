https://1prime.ru/20240708/kazn-849899032.html

В МИД оценили возможность отмены моратория на смертную казнь

В МИД оценили возможность отмены моратория на смертную казнь - 08.07.2024, ПРАЙМ

В МИД оценили возможность отмены моратория на смертную казнь

Обсуждение отмены моратория на смертную казнь в России будет идти постоянно, однако нужно дождаться конкретных шагов от компетентных органов власти, передают... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T08:41+0300

2024-07-08T08:41+0300

2024-07-08T09:21+0300

россия

мид

смертная казнь

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Обсуждение отмены моратория на смертную казнь в России будет идти постоянно, однако нужно дождаться конкретных шагов от компетентных органов власти, передают "Известия" со ссылкой на слова директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григория Лукьянцева."Все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии", — сказал дипломат.По словам Лукьянцева, необходимо опираться на положение Конституционного суда России: мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться. Он также заметил, что Россия обязалась ввести мораторий на смертную казнь после вступления в Совет Европы.Тем не менее, в настоящее время вопрос возвращения в Совет Европы не рассматривается.Ранее на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Государственной Думе прошел ряд дискуссий на тему отмены моратория на смертную казнь. Отмечалось, что для этого потребуется только решение Конституционного суда страны.

https://1prime.ru/20240628/bastrykin-849583679.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мид, смертная казнь