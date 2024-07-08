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Запад готовится обвинить РФ в использовании химоружия, заявили в Минобороны - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Запад готовится обвинить РФ в использовании химоружия, заявили в Минобороны
Запад готовится обвинить РФ в использовании химоружия, заявили в Минобороны - 08.07.2024, ПРАЙМ
Запад готовится обвинить РФ в использовании химоружия, заявили в Минобороны
США, ФРГ, Украина совместно с техсекретариатом ОЗХО занимаются подготовкой специального расследования для обвинения России в использовании химического оружия... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:27+0300
2024-07-08T16:28+0300
спецоперация на украине
россия
запад
украина
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. США, ФРГ, Украина совместно с техсекретариатом ОЗХО занимаются подготовкой специального расследования для обвинения России в использовании химического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, готовится запуск специальной миссии "по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России". Кириллов добавил, что "одним из так называемых "независимых" государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО. Генерал-лейтенант сообщил, что Вашингтон уже выделили порядка 400 тысяч долларов на указанные цели.
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россия, запад, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
16:27 08.07.2024 (обновлено: 16:28 08.07.2024)
 
Запад готовится обвинить РФ в использовании химоружия, заявили в Минобороны

Минобороны: США, Германия, Украина и ОЗХО готовят расследование против России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения радиационно-химической защиты проводят дезактивацию техники
Военнослужащие подразделения радиационно-химической защиты проводят дезактивацию техники - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. США, ФРГ, Украина совместно с техсекретариатом ОЗХО занимаются подготовкой специального расследования для обвинения России в использовании химического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, готовится запуск специальной миссии "по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России".
Кириллов добавил, что "одним из так называемых "независимых" государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО.
Генерал-лейтенант сообщил, что Вашингтон уже выделили порядка 400 тысяч долларов на указанные цели.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯЗАПАДУКРАИНА
 
 
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