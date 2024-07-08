https://1prime.ru/20240708/khimoruzhie-849917870.html

Запад готовится обвинить РФ в использовании химоружия, заявили в Минобороны

Запад готовится обвинить РФ в использовании химоружия, заявили в Минобороны - 08.07.2024, ПРАЙМ

Запад готовится обвинить РФ в использовании химоружия, заявили в Минобороны

США, ФРГ, Украина совместно с техсекретариатом ОЗХО занимаются подготовкой специального расследования для обвинения России в использовании химического оружия... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:27+0300

2024-07-08T16:27+0300

2024-07-08T16:28+0300

спецоперация на украине

россия

запад

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/76282/01/762820198_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_78bf8d14bc67b35917bdbafe87fbd300.jpg

МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. США, ФРГ, Украина совместно с техсекретариатом ОЗХО занимаются подготовкой специального расследования для обвинения России в использовании химического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, готовится запуск специальной миссии "по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России". Кириллов добавил, что "одним из так называемых "независимых" государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО. Генерал-лейтенант сообщил, что Вашингтон уже выделили порядка 400 тысяч долларов на указанные цели.

https://1prime.ru/20240708/fsb-849898448.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, украина