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Финансовый Конгресс Банка России собрал более 1000 участников - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Финансовый Конгресс Банка России собрал более 1000 участников
Финансовый Конгресс Банка России собрал более 1000 участников - 08.07.2024, ПРАЙМ
Финансовый Конгресс Банка России собрал более 1000 участников
С 3 по 5 июля 2024 года на площадках Большого концертного зала "Октябрьский" и Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге состоялись 24 дискуссии,... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T14:59+0300
2024-07-08T14:59+0300
пресс-релизы
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С 3 по 5 июля 2024 года на площадках Большого концертного зала "Октябрьский" и Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге состоялись 24 дискуссии, посвященные темам экономики и денежно-кредитной политики, регулирования финансового рынка и защиты прав потребителей, развития финансовых технологий, повестки устойчивого развития.В мероприятиях Конгресса приняли участие более 1000 человек, в том числе эксперты в области экономики и финансов, представители органов государственной власти, ведущих финансовых институтов и прессы.За три дня деловой программы участники обсудили источники долгосрочного финансирования экономики, реформу банковского регулирования и надзора, развитие конкуренции в банковском секторе, подходы к регулированию искусственного интеллекта, структурную трансформацию регионов, и многие другие вопросы.В 2024 году Финансовый конгресс Банка России поддержали 13 компаний: генеральными партнерами выступили Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк и Сбер, официальными партнерами – Банк ДОМ.РФ, платежная система "Мир" и СБП (Система быстрых платежей), МКБ (Московский кредитный банк), Московская биржа, Совкомбанк и Т-Банк. Партнерами Конгресса стали – НПФ Благосостояние и ПСБ. Генеральный информационный партнер – ТАСС.
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4.7
96
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192
40
192
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5
4.7
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пресс-релизы
Пресс-релизы
14:59 08.07.2024

Финансовый Конгресс Банка России собрал более 1000 участников

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С 3 по 5 июля 2024 года на площадках Большого концертного зала "Октябрьский" и Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге состоялись 24 дискуссии, посвященные темам экономики и денежно-кредитной политики, регулирования финансового рынка и защиты прав потребителей, развития финансовых технологий, повестки устойчивого развития.
В мероприятиях Конгресса приняли участие более 1000 человек, в том числе эксперты в области экономики и финансов, представители органов государственной власти, ведущих финансовых институтов и прессы.
За три дня деловой программы участники обсудили источники долгосрочного финансирования экономики, реформу банковского регулирования и надзора, развитие конкуренции в банковском секторе, подходы к регулированию искусственного интеллекта, структурную трансформацию регионов, и многие другие вопросы.
В 2024 году Финансовый конгресс Банка России поддержали 13 компаний: генеральными партнерами выступили Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк и Сбер, официальными партнерами – Банк ДОМ.РФ, платежная система "Мир" и СБП (Система быстрых платежей), МКБ (Московский кредитный банк), Московская биржа, Совкомбанк и Т-Банк. Партнерами Конгресса стали – НПФ Благосостояние и ПСБ. Генеральный информационный партнер – ТАСС.
Источник: Организационный комитет Финансового конгресса Банка России

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