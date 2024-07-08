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Финансовый Конгресс Банка России собрал более 1000 участников

Финансовый Конгресс Банка России собрал более 1000 участников - 08.07.2024, ПРАЙМ

Финансовый Конгресс Банка России собрал более 1000 участников

С 3 по 5 июля 2024 года на площадках Большого концертного зала "Октябрьский" и Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге состоялись 24 дискуссии,... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:59+0300

2024-07-08T14:59+0300

2024-07-08T14:59+0300

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С 3 по 5 июля 2024 года на площадках Большого концертного зала "Октябрьский" и Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге состоялись 24 дискуссии, посвященные темам экономики и денежно-кредитной политики, регулирования финансового рынка и защиты прав потребителей, развития финансовых технологий, повестки устойчивого развития.В мероприятиях Конгресса приняли участие более 1000 человек, в том числе эксперты в области экономики и финансов, представители органов государственной власти, ведущих финансовых институтов и прессы.За три дня деловой программы участники обсудили источники долгосрочного финансирования экономики, реформу банковского регулирования и надзора, развитие конкуренции в банковском секторе, подходы к регулированию искусственного интеллекта, структурную трансформацию регионов, и многие другие вопросы.В 2024 году Финансовый конгресс Банка России поддержали 13 компаний: генеральными партнерами выступили Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк и Сбер, официальными партнерами – Банк ДОМ.РФ, платежная система "Мир" и СБП (Система быстрых платежей), МКБ (Московский кредитный банк), Московская биржа, Совкомбанк и Т-Банк. Партнерами Конгресса стали – НПФ Благосостояние и ПСБ. Генеральный информационный партнер – ТАСС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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пресс-релизы