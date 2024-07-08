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"Гранд Сервис Экспресс" частично возобновил продажи билетов в Крым

"Гранд Сервис Экспресс" частично возобновил продажи билетов в Крым - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Гранд Сервис Экспресс" частично возобновил продажи билетов в Крым

Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" частично возобновил продажи билетов на поезда в сообщении с Крымом на сентябрь-октябрь 2024 года, которые... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T19:11+0300

2024-07-08T19:11+0300

2024-07-08T19:11+0300

экономика

крым

билеты на поезд

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" частично возобновил продажи билетов на поезда в сообщении с Крымом на сентябрь-октябрь 2024 года, которые ранее были приостановлены из-за корректировки расписания, сообщили в компании. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года. "Частично возобновлена продажа билетов на поезда в сообщении с Республикой Крым и городом Севастополь на сентябрь-октябрь 2024 года, приостановленная ранее из-за корректировки расписания. Временные ограничения продаж касались поездов №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, №28 Москва – Симферополь, №91 Севастополь – Москва, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория", - сообщили в компании. В ГСЭ отметили, что на часть дат билеты уже доступны, продажи на оставшиеся даты будут открываться в ближайшее время.

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крым, билеты на поезд