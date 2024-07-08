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Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля - 08.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240708/kursy-849925291.html
Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля
Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля - 08.07.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля
Московская биржа стала публиковать на главной странице своего сайта курсы казахстанского тенге, белорусского рубля и турецкой лиры к рублю, заметил... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T19:28+0300
2024-07-08T19:28+0300
экономика
мосбиржа
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Московская биржа стала публиковать на главной странице своего сайта курсы казахстанского тенге, белорусского рубля и турецкой лиры к рублю, заметил корреспондент РИА Новости. Верхнюю строчку по-прежнему занимает курс юаня к рублю. При этом строчки с долларом, евро и парой евро/доллар исчезли, также следует из информации на сайте. В то же время полный список валютных пар можно посмотреть на странице биржи "валютный рынок", однако напротив валютных пар, которые прекратили торговаться, стоит прочерк. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом США, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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мосбиржа, торги, курсы валют, тенге
Экономика, Мосбиржа, Торги, Курсы валют, тенге
19:28 08.07.2024
 
Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля

Курсы казахстанского тенге и белорусского рубля появились на сайте Мосбиржи

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Московская биржа стала публиковать на главной странице своего сайта курсы казахстанского тенге, белорусского рубля и турецкой лиры к рублю, заметил корреспондент РИА Новости.
Верхнюю строчку по-прежнему занимает курс юаня к рублю. При этом строчки с долларом, евро и парой евро/доллар исчезли, также следует из информации на сайте.
В то же время полный список валютных пар можно посмотреть на странице биржи "валютный рынок", однако напротив валютных пар, которые прекратили торговаться, стоит прочерк.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом США, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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ЭкономикаМосбиржаТоргиКурсы валюттенге
 
 
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