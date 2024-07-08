https://1prime.ru/20240708/kursy-849925291.html

Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля

Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля - 08.07.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля

Московская биржа стала публиковать на главной странице своего сайта курсы казахстанского тенге, белорусского рубля и турецкой лиры к рублю, заметил... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T19:28+0300

2024-07-08T19:28+0300

2024-07-08T19:28+0300

экономика

мосбиржа

торги

курсы валют

тенге

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Московская биржа стала публиковать на главной странице своего сайта курсы казахстанского тенге, белорусского рубля и турецкой лиры к рублю, заметил корреспондент РИА Новости. Верхнюю строчку по-прежнему занимает курс юаня к рублю. При этом строчки с долларом, евро и парой евро/доллар исчезли, также следует из информации на сайте. В то же время полный список валютных пар можно посмотреть на странице биржи "валютный рынок", однако напротив валютных пар, которые прекратили торговаться, стоит прочерк. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом США, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20240704/sberbank-849752716.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, торги, курсы валют, тенге