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Польша сформирует легион из проживающих в ЕС украинцев, заявил Зеленский
Польша сформирует легион из проживающих в ЕС украинцев, заявил Зеленский - 08.07.2024, ПРАЙМ
Польша сформирует легион из проживающих в ЕС украинцев, заявил Зеленский
Польша сформирует для Киева еще один "легион", который будет состоять из проживающих в странах ЕС украинских граждан, заявил Владимир Зеленский на брифинге в... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:12+0300
2024-07-08T17:12+0300
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политика
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украина
поддержка украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Польша сформирует для Киева еще один "легион", который будет состоять из проживающих в странах ЕС украинских граждан, заявил Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве, который транслировался на YouTube-канале его офиса.Ранее в понедельник Варшава и Киев подписали новое соглашение о взаимной безопасности, которое предполагает долговременное военное сотрудничество. По словам Зеленского, в соглашении закреплена возможность подготовки на территории Польши "украинского легиона — нового добровольческого военного подразделения". "Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", — сказал Зеленский.Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 23 июня заявил, что более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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польша, украина, поддержка украины, владимир зеленский
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, поддержка Украины, Владимир Зеленский
Польша сформирует легион из проживающих в ЕС украинцев, заявил Зеленский
Зеленский: Польша подготовит легион из проживающих в ЕС граждан Украины
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Польша сформирует для Киева еще один "легион", который будет состоять из проживающих в странах ЕС украинских граждан, заявил Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве, который транслировался на YouTube-канале его офиса.
Ранее в понедельник Варшава и Киев подписали новое соглашение о взаимной безопасности, которое предполагает долговременное военное сотрудничество.
По словам Зеленского, в соглашении закреплена возможность подготовки на территории Польши "украинского легиона — нового добровольческого военного подразделения".
"Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", — сказал Зеленский.
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 23 июня заявил, что более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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