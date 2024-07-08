https://1prime.ru/20240708/legion-849919995.html

Польша сформирует легион из проживающих в ЕС украинцев, заявил Зеленский

Польша сформирует легион из проживающих в ЕС украинцев, заявил Зеленский - 08.07.2024, ПРАЙМ

Польша сформирует легион из проживающих в ЕС украинцев, заявил Зеленский

Польша сформирует для Киева еще один "легион", который будет состоять из проживающих в странах ЕС украинских граждан, заявил Владимир Зеленский на брифинге в... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:12+0300

2024-07-08T17:12+0300

2024-07-08T17:24+0300

политика

польша

украина

поддержка украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Польша сформирует для Киева еще один "легион", который будет состоять из проживающих в странах ЕС украинских граждан, заявил Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве, который транслировался на YouTube-канале его офиса.Ранее в понедельник Варшава и Киев подписали новое соглашение о взаимной безопасности, которое предполагает долговременное военное сотрудничество. По словам Зеленского, в соглашении закреплена возможность подготовки на территории Польши "украинского легиона — нового добровольческого военного подразделения". "Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", — сказал Зеленский.Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 23 июня заявил, что более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240708/zelenskaya-849899159.html

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польша, украина, поддержка украины, владимир зеленский