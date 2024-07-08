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Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3 - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3 - 08.07.2024, ПРАЙМ
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3
Летчик, чей бомбардировщик Ту-22М3 пытались угнать украинские спецслужбы, рассказал, что его семью планировали отправить в Турцию, а затем через Молдавию - на... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T12:08+0300
2024-07-08T12:24+0300
россия
украина
самолет
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Летчик, чей бомбардировщик Ту-22М3 пытались угнать украинские спецслужбы, рассказал, что его семью планировали отправить в Турцию, а затем через Молдавию - на Украину. Это следует из видеозаписи ФСБ, обнародованной на телеканале "Россия 1"."Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка - ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (другой зарубежной) Европе", — сказал российский летчик.Отмечается, что украинские спецслужбы оформили ему и его семье польские документы, а также банковский счет в ходе угонной операции.ФСБ ранее пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России за границу. Кроме того, летом 2022 года, Федеральная служба безопасности раскрыла планы Главного управления разведки Минобороны Украины вместе со спецслужбами стран НАТО по угону российских военных самолетов.В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы использовали шантаж и обман, нарушая требования конспирации, чтобы достичь "медийной победы".
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россия, украина, самолет
РОССИЯ, УКРАИНА, самолет
12:08 08.07.2024 (обновлено: 12:24 08.07.2024)
 
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3

Летчик ВКС рассказал, что украинские спецслужбы оформили его семье счет в банке

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Летчик, чей бомбардировщик Ту-22М3 пытались угнать украинские спецслужбы, рассказал, что его семью планировали отправить в Турцию, а затем через Молдавию - на Украину. Это следует из видеозаписи ФСБ, обнародованной на телеканале "Россия 1".
"Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка - ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (другой зарубежной) Европе", — сказал российский летчик.
Отмечается, что украинские спецслужбы оформили ему и его семье польские документы, а также банковский счет в ходе угонной операции.
ФСБ ранее пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России за границу. Кроме того, летом 2022 года, Федеральная служба безопасности раскрыла планы Главного управления разведки Минобороны Украины вместе со спецслужбами стран НАТО по угону российских военных самолетов.
В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы использовали шантаж и обман, нарушая требования конспирации, чтобы достичь "медийной победы".
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Украинская разведка пообещала миллионы долларов за угон бомбардировщика
08:57
 
РОССИЯУКРАИНАсамолет
 
 
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