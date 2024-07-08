https://1prime.ru/20240708/letchik-849907490.html

Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3

Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3 - 08.07.2024, ПРАЙМ

Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3

Летчик, чей бомбардировщик Ту-22М3 пытались угнать украинские спецслужбы, рассказал, что его семью планировали отправить в Турцию, а затем через Молдавию - на... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T12:08+0300

2024-07-08T12:08+0300

2024-07-08T12:24+0300

россия

украина

самолет

https://cdnn.1prime.ru/img/82823/85/828238568_0:21:1119:650_1920x0_80_0_0_75929ffe3d7ac0b47361ab80e9a2c675.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Летчик, чей бомбардировщик Ту-22М3 пытались угнать украинские спецслужбы, рассказал, что его семью планировали отправить в Турцию, а затем через Молдавию - на Украину. Это следует из видеозаписи ФСБ, обнародованной на телеканале "Россия 1"."Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка - ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (другой зарубежной) Европе", — сказал российский летчик.Отмечается, что украинские спецслужбы оформили ему и его семье польские документы, а также банковский счет в ходе угонной операции.ФСБ ранее пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России за границу. Кроме того, летом 2022 года, Федеральная служба безопасности раскрыла планы Главного управления разведки Минобороны Украины вместе со спецслужбами стран НАТО по угону российских военных самолетов.В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы использовали шантаж и обман, нарушая требования конспирации, чтобы достичь "медийной победы".

https://1prime.ru/20240708/samolet-849899774.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, самолет