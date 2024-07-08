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Жилье обяжут проверять перед покупкой на маткапитал, заявил сенатор
Жилье обяжут проверять перед покупкой на маткапитал, заявил сенатор - 08.07.2024, ПРАЙМ
Жилье обяжут проверять перед покупкой на маткапитал, заявил сенатор
Правительство поддержало законопроект, которым предлагается установить необходимость подтверждать пригодность жилья для проживания перед его покупкой за счет... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T14:06+0300
2024-07-08T14:06+0300
2024-07-08T14:06+0300
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жилье
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство поддержало законопроект, которым предлагается установить необходимость подтверждать пригодность жилья для проживания перед его покупкой за счет средств маткапитала, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин. Ранее группа сенаторов и депутатов вносила в Госдуму законопроект, по которому на материнский капитал можно будет приобрести только пригодное для проживания жилье для исключения случаев мошенничества. "Правительство поддержало законодательную инициативу сенаторов, направленную на защиту жилищных прав несовершеннолетних. Сегодня на заседании Комиссии по законопроектной деятельности принято решение о поддержке правительством России проекта федерального закона № 631182-8, внесенного сенаторами и депутатами Государственной Думы", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
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жилье
Жилье обяжут проверять перед покупкой на маткапитал, заявил сенатор
Правительство поддержало проект о проверке жилья перед его покупкой за маткапитал
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство поддержало законопроект, которым предлагается установить необходимость подтверждать пригодность жилья для проживания перед его покупкой за счет средств маткапитала, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.
Ранее группа сенаторов и депутатов вносила в Госдуму законопроект, по которому на материнский капитал можно будет приобрести только пригодное для проживания жилье для исключения случаев мошенничества.
"Правительство поддержало законодательную инициативу сенаторов, направленную на защиту жилищных прав несовершеннолетних. Сегодня на заседании Комиссии по законопроектной деятельности принято решение о поддержке правительством России проекта федерального закона № 631182-8, внесенного сенаторами и депутатами Государственной Думы", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
В ГД внесут проект о предоставлении жилья взамен утраченного во время ЧС