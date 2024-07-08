https://1prime.ru/20240708/matkapital-849911819.html

Жилье обяжут проверять перед покупкой на маткапитал, заявил сенатор

Жилье обяжут проверять перед покупкой на маткапитал, заявил сенатор - 08.07.2024, ПРАЙМ

Жилье обяжут проверять перед покупкой на маткапитал, заявил сенатор

Правительство поддержало законопроект, которым предлагается установить необходимость подтверждать пригодность жилья для проживания перед его покупкой за счет... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:06+0300

2024-07-08T14:06+0300

2024-07-08T14:06+0300

кабмин

жилье

https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b60cb35d40fddecbb76656421740a1a9.jpg

МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство поддержало законопроект, которым предлагается установить необходимость подтверждать пригодность жилья для проживания перед его покупкой за счет средств маткапитала, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин. Ранее группа сенаторов и депутатов вносила в Госдуму законопроект, по которому на материнский капитал можно будет приобрести только пригодное для проживания жилье для исключения случаев мошенничества. "Правительство поддержало законодательную инициативу сенаторов, направленную на защиту жилищных прав несовершеннолетних. Сегодня на заседании Комиссии по законопроектной деятельности принято решение о поддержке правительством России проекта федерального закона № 631182-8, внесенного сенаторами и депутатами Государственной Думы", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

https://1prime.ru/20240708/gosduma-849904791.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жилье