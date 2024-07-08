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Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу

Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу - 08.07.2024, ПРАЙМ

Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу

Оставшуюся часть от материнского капитала предлагается использовать для сбора детей в школу. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:06+0300

2024-07-08T16:06+0300

2024-07-08T16:17+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Оставшуюся часть от материнского капитала предлагается использовать для сбора детей в школу. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала). Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем", — рассказал российский лидер в рамках встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".Президент отметил, что проблема с использованием остаточной части материнского капитала известна и обсуждается с правительством. Он подчеркнул необходимость дать возможность людям использовать эти средства и предложил просто выплатить семьям оставшиеся деньги.В дальнейшем могут быть предприняты другие шаги. Путин также отметил, что эта инициатива должна быть организована таким образом, чтобы люди смогли без проблем воспользоваться дополнительными средствами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин