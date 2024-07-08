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Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу - 08.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу - 08.07.2024, ПРАЙМ
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
Оставшуюся часть от материнского капитала предлагается использовать для сбора детей в школу. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:06+0300
2024-07-08T16:17+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Оставшуюся часть от материнского капитала предлагается использовать для сбора детей в школу. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала). Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем", — рассказал российский лидер в рамках встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".Президент отметил, что проблема с использованием остаточной части материнского капитала известна и обсуждается с правительством. Он подчеркнул необходимость дать возможность людям использовать эти средства и предложил просто выплатить семьям оставшиеся деньги.В дальнейшем могут быть предприняты другие шаги. Путин также отметил, что эта инициатива должна быть организована таким образом, чтобы люди смогли без проблем воспользоваться дополнительными средствами.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
16:06 08.07.2024 (обновлено: 16:17 08.07.2024)
 
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу

Путин: нужно разрешить людям использовать оставшуюся часть маткапитала

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Оставшуюся часть от материнского капитала предлагается использовать для сбора детей в школу. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала). Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем", — рассказал российский лидер в рамках встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Президент отметил, что проблема с использованием остаточной части материнского капитала известна и обсуждается с правительством. Он подчеркнул необходимость дать возможность людям использовать эти средства и предложил просто выплатить семьям оставшиеся деньги.
В дальнейшем могут быть предприняты другие шаги. Путин также отметил, что эта инициатива должна быть организована таким образом, чтобы люди смогли без проблем воспользоваться дополнительными средствами.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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