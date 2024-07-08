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В СФ поддержали идею о выплате остатка маткапитала на сбор детей в школу

В СФ поддержали идею о выплате остатка маткапитала на сбор детей в школу - 08.07.2024, ПРАЙМ

В СФ поддержали идею о выплате остатка маткапитала на сбор детей в школу

Предложение президента РФ Владимира Путина разрешить использовать оставшуюся часть маткапитала на сбор детей в школу - это важное решение, которое позволит... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:57+0300

2024-07-08T16:57+0300

2024-07-08T16:57+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина разрешить использовать оставшуюся часть маткапитала на сбор детей в школу - это важное решение, которое позволит расширить социальное назначение этой выплаты, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина. В понедельник Путин предложил разрешить использовать оставшуюся часть материнского капитала на сбор детей в школу, в первое время сумма составит до 10 тысяч рублей. Он пояснил, что нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства. Президент уточнил, что семьям нужно просто выплатить эти деньги. "Поддерживаю предложение нашего президента Владимира Владимировича Путина по разрешению использования оставшейся части маткапитала на сбор детей в школу. Это важное и необходимое решение, которое позволит расширить социальное назначение материнского капитала для огромного числа россиян", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что подготовка детей к школе "достаточно затратна". По ее словам, бывают случаи, когда родителям приходится копить на все необходимые принадлежности. "Данное решение позволит на законных основаниях использовать после целевого израсходования оставшуюся часть капитала, до 10 тысяч рублей, на подготовку ребёнка к школе и сэкономить финансовые средства семейного бюджета", - добавила Косихина.

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