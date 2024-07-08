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В ГД оценили идею Путина об использовании маткапитала на повседневные нужды - 08.07.2024, ПРАЙМ
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В ГД оценили идею Путина об использовании маткапитала на повседневные нужды
В ГД оценили идею Путина об использовании маткапитала на повседневные нужды - 08.07.2024, ПРАЙМ
В ГД оценили идею Путина об использовании маткапитала на повседневные нужды
Возможность расходовать часть маткапитала на медицинские услуги, срочные покупки для детей, например одежды, учебных материалов или ремонт жилья, позволит... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T18:43+0300
2024-07-08T18:43+0300
россия
госдума
расходы
многодетные семьи
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Возможность расходовать часть маткапитала на медицинские услуги, срочные покупки для детей, например одежды, учебных материалов или ремонт жилья, позволит семьям снизить уровень финансового стресса и улучшит их повседневное благополучие. Такое мнение выразил агентству РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). Президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил позволиь использовать оставшуюся часть материнского капитала на сбор детей в школу, в первое время сумма составит до десяти тысяч рублей. По словам Чаплина, многие семьи каждый день сталкиваются с непредвиденными расходами, которые невозможно отложить или запланировать, например, траты на медицинские услуги, срочные покупки для детей. "Возможность использовать часть маткапитала для таких целей позволит семьям чувствовать себя увереннее, сократив финансовый стресс и улучшив их повседневное благополучие", — отметил он. Чаплин добавил, что маткапитал имеет ключевое значение в поддержке семей, предоставляя им финансовую уверенность и возможности для улучшения качества жизни. При этом, по его мнению, в условиях экономической нестабильности и ежедневных вызовов, с которыми сталкиваются семьи, возникает потребность в гибкости использования этих средств. "Не стоит забывать и о психологическом аспекте. Возможность распоряжаться материнским капиталом более свободно создаст ощущение стабильности и безопасности у молодых родителей. Это позволит им концентрироваться на воспитании детей и других важных аспектах семейной жизни, а не переживать о том, как справиться с очередной непредвиденной затратой", — пояснил он.
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россия, госдума, расходы, многодетные семьи
РОССИЯ, Госдума, расходы, многодетные семьи
18:43 08.07.2024
 
В ГД оценили идею Путина об использовании маткапитала на повседневные нужды

Депутат Чаплин: использование маткапитала на повседневные нужды поможет семьям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Возможность расходовать часть маткапитала на медицинские услуги, срочные покупки для детей, например одежды, учебных материалов или ремонт жилья, позволит семьям снизить уровень финансового стресса и улучшит их повседневное благополучие. Такое мнение выразил агентству РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил позволиь использовать оставшуюся часть материнского капитала на сбор детей в школу, в первое время сумма составит до десяти тысяч рублей.
По словам Чаплина, многие семьи каждый день сталкиваются с непредвиденными расходами, которые невозможно отложить или запланировать, например, траты на медицинские услуги, срочные покупки для детей.
"Возможность использовать часть маткапитала для таких целей позволит семьям чувствовать себя увереннее, сократив финансовый стресс и улучшив их повседневное благополучие", — отметил он.
Чаплин добавил, что маткапитал имеет ключевое значение в поддержке семей, предоставляя им финансовую уверенность и возможности для улучшения качества жизни. При этом, по его мнению, в условиях экономической нестабильности и ежедневных вызовов, с которыми сталкиваются семьи, возникает потребность в гибкости использования этих средств.
"Не стоит забывать и о психологическом аспекте. Возможность распоряжаться материнским капиталом более свободно создаст ощущение стабильности и безопасности у молодых родителей. Это позволит им концентрироваться на воспитании детей и других важных аспектах семейной жизни, а не переживать о том, как справиться с очередной непредвиденной затратой", — пояснил он.
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РОССИЯГосдумарасходымногодетные семьи
 
 
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