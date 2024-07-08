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Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД - 08.07.2024, ПРАЙМ
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД
Привязывая номер телефона к аккаунту, мессенджерам следует проверять, что номер не оформлен на подставное лицо либо держателя тысяч других SIM-карт, считает... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T18:28+0300
2024-07-08T18:28+0300
2024-07-08T18:28+0300
сим-карта
мессенджеры
госдума
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Привязывая номер телефона к аккаунту, мессенджерам следует проверять, что номер не оформлен на подставное лицо либо держателя тысяч других SIM-карт, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "Мы считаем, что соцсети и мессенджеры должны не просто привязывать аккаунты пользователей к телефонным номерам, но также удостоверяться, что номер принадлежит именно этому человеку, а не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт", — отметил он в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20240708/simkarty-849921967.html
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сим-карта, мессенджеры, госдума
сим-карта, мессенджеры, Госдума
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД
Депутат Горелкин: мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Привязывая номер телефона к аккаунту, мессенджерам следует проверять, что номер не оформлен на подставное лицо либо держателя тысяч других SIM-карт, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.
"Мы считаем, что соцсети и мессенджеры должны не просто привязывать аккаунты пользователей к телефонным номерам, но также удостоверяться, что номер принадлежит именно этому человеку, а не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт", — отметил он в своем Telegram-канале.
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