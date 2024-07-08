Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240708/messendzher-849923421.html
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД - 08.07.2024, ПРАЙМ
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД
Привязывая номер телефона к аккаунту, мессенджерам следует проверять, что номер не оформлен на подставное лицо либо держателя тысяч других SIM-карт, считает... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T18:28+0300
2024-07-08T18:28+0300
сим-карта
мессенджеры
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/74/841477460_0:159:3039:1868_1920x0_80_0_0_459fd2c2e67b5f90479d38501231b199.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Привязывая номер телефона к аккаунту, мессенджерам следует проверять, что номер не оформлен на подставное лицо либо держателя тысяч других SIM-карт, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "Мы считаем, что соцсети и мессенджеры должны не просто привязывать аккаунты пользователей к телефонным номерам, но также удостоверяться, что номер принадлежит именно этому человеку, а не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт", — отметил он в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20240708/simkarty-849921967.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/74/841477460_169:0:2870:2026_1920x0_80_0_0_f8cd87f988f8bac1e817d2d85c71e867.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сим-карта, мессенджеры, госдума
сим-карта, мессенджеры, Госдума
18:28 08.07.2024
 
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД

Депутат Горелкин: мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Привязывая номер телефона к аккаунту, мессенджерам следует проверять, что номер не оформлен на подставное лицо либо держателя тысяч других SIM-карт, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.
"Мы считаем, что соцсети и мессенджеры должны не просто привязывать аккаунты пользователей к телефонным номерам, но также удостоверяться, что номер принадлежит именно этому человеку, а не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт", — отметил он в своем Telegram-канале.
Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Россиянам назвали риски использования "серых" сим-карт
17:45
 
сим-картамессенджерыГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала