https://1prime.ru/20240708/messendzher-849923421.html

Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД

Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД - 08.07.2024, ПРАЙМ

Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, считают в ГД

Привязывая номер телефона к аккаунту, мессенджерам следует проверять, что номер не оформлен на подставное лицо либо держателя тысяч других SIM-карт, считает... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T18:28+0300

2024-07-08T18:28+0300

2024-07-08T18:28+0300

сим-карта

мессенджеры

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/74/841477460_0:159:3039:1868_1920x0_80_0_0_459fd2c2e67b5f90479d38501231b199.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Привязывая номер телефона к аккаунту, мессенджерам следует проверять, что номер не оформлен на подставное лицо либо держателя тысяч других SIM-карт, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "Мы считаем, что соцсети и мессенджеры должны не просто привязывать аккаунты пользователей к телефонным номерам, но также удостоверяться, что номер принадлежит именно этому человеку, а не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт", — отметил он в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20240708/simkarty-849921967.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сим-карта, мессенджеры, госдума