https://1prime.ru/20240708/minenergo-849919582.html

Минэнерго примет меры из-за экстремально высоких температур

Минэнерго примет меры из-за экстремально высоких температур - 08.07.2024, ПРАЙМ

Минэнерго примет меры из-за экстремально высоких температур

Высокое сезонное энергопотребление, вызванное летними температурными максимумами, наблюдается в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, Минэнерго РФ вместе с... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:01+0300

2024-07-08T17:01+0300

2024-07-08T17:01+0300

энергетика

жара

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Высокое сезонное энергопотребление, вызванное летними температурными максимумами, наблюдается в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, Минэнерго РФ вместе с региональными штабами и энергокомпаниями принимает меры по прохождению периода экстремальной жары с минимальными для потребителей и энергосистемы последствиями, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее в понедельник сообщалось о ряде аварий на юге России, причинами которых могла стать экстремальная жара. Так, в крымском Форосе вышла из строя подстанция, из-за чего часть Ялты осталась без света. Также произошли аварии на ЛЭП в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей. "В ОЭС Юга наблюдается высокое сезонное потребление, вызванное летними температурными максимумами, что обуславливает нагрузку на оборудование энергообъектов и работу в предельных значениях. Минэнерго России во взаимодействии с региональными штабами и энергокомпаниями принимает меры по прохождению периода экстремально высоких температур с минимальными для потребителей и энергосистемы последствиями", - сказали в Минэнерго. Отмечается также, что у министерства на особом контроле остается своевременное завершение ремонтных работ на генерирующих объектах, в ежедневном режиме проводится мониторинг ситуации для обеспечения энергоснабжением бытовых и промышленных потребителей. "В ближайшее время в рамках заседания правительственной комиссии отдельно будут рассмотрены вопросы режимно-балансовой ситуации в ОЭС Юга и принимаемые меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей", - добавили в Минэнерго.

https://1prime.ru/20240708/avto-849912064.html

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жара