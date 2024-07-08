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Минэнерго примет меры из-за экстремально высоких температур - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго примет меры из-за экстремально высоких температур
Минэнерго примет меры из-за экстремально высоких температур - 08.07.2024, ПРАЙМ
Минэнерго примет меры из-за экстремально высоких температур
Высокое сезонное энергопотребление, вызванное летними температурными максимумами, наблюдается в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, Минэнерго РФ вместе с... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:01+0300
2024-07-08T17:01+0300
энергетика
жара
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Высокое сезонное энергопотребление, вызванное летними температурными максимумами, наблюдается в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, Минэнерго РФ вместе с региональными штабами и энергокомпаниями принимает меры по прохождению периода экстремальной жары с минимальными для потребителей и энергосистемы последствиями, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее в понедельник сообщалось о ряде аварий на юге России, причинами которых могла стать экстремальная жара. Так, в крымском Форосе вышла из строя подстанция, из-за чего часть Ялты осталась без света. Также произошли аварии на ЛЭП в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей. "В ОЭС Юга наблюдается высокое сезонное потребление, вызванное летними температурными максимумами, что обуславливает нагрузку на оборудование энергообъектов и работу в предельных значениях. Минэнерго России во взаимодействии с региональными штабами и энергокомпаниями принимает меры по прохождению периода экстремально высоких температур с минимальными для потребителей и энергосистемы последствиями", - сказали в Минэнерго. Отмечается также, что у министерства на особом контроле остается своевременное завершение ремонтных работ на генерирующих объектах, в ежедневном режиме проводится мониторинг ситуации для обеспечения энергоснабжением бытовых и промышленных потребителей. "В ближайшее время в рамках заседания правительственной комиссии отдельно будут рассмотрены вопросы режимно-балансовой ситуации в ОЭС Юга и принимаемые меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей", - добавили в Минэнерго.
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жара
Энергетика, жара
17:01 08.07.2024
 
Минэнерго примет меры из-за экстремально высоких температур

Минэнерго примет меры по прохождению периода экстремально высоких температур на юге

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастников фестиваля "Дикая мята. Violet"
Участников фестиваля Дикая мята. Violet - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Высокое сезонное энергопотребление, вызванное летними температурными максимумами, наблюдается в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, Минэнерго РФ вместе с региональными штабами и энергокомпаниями принимает меры по прохождению периода экстремальной жары с минимальными для потребителей и энергосистемы последствиями, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее в понедельник сообщалось о ряде аварий на юге России, причинами которых могла стать экстремальная жара. Так, в крымском Форосе вышла из строя подстанция, из-за чего часть Ялты осталась без света. Также произошли аварии на ЛЭП в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей.
"В ОЭС Юга наблюдается высокое сезонное потребление, вызванное летними температурными максимумами, что обуславливает нагрузку на оборудование энергообъектов и работу в предельных значениях. Минэнерго России во взаимодействии с региональными штабами и энергокомпаниями принимает меры по прохождению периода экстремально высоких температур с минимальными для потребителей и энергосистемы последствиями", - сказали в Минэнерго.
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Отмечается также, что у министерства на особом контроле остается своевременное завершение ремонтных работ на генерирующих объектах, в ежедневном режиме проводится мониторинг ситуации для обеспечения энергоснабжением бытовых и промышленных потребителей.
"В ближайшее время в рамках заседания правительственной комиссии отдельно будут рассмотрены вопросы режимно-балансовой ситуации в ОЭС Юга и принимаемые меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей", - добавили в Минэнерго.
 
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