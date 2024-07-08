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Минфин представил проект об упрощении передачи в аренду госимущества

Минфин представил проект об упрощении передачи в аренду госимущества - 08.07.2024, ПРАЙМ

Минфин представил проект об упрощении передачи в аренду госимущества

Минфин РФ разработал и внес в правительство проект постановления, предусматривающий упрощение передачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:08+0300

2024-07-08T14:08+0300

2024-07-08T14:08+0300

аренда

минфин

госимущество

аренда госимущества

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ разработал и внес в правительство проект постановления, предусматривающий упрощение передачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за федеральными учреждениями, в том числе для размещения такого малогабаритного оборудования, как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты, сообщается на сайте министерства. "Минфином России разработан и внесен в правительство Российской Федерации проект постановления, упрощающий процедуру согласования передачи в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями, в том числе для размещения малогабаритного оборудования. Такого как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты, ландроматы. Это повысит оперативность принятия решений при передаче имущества в аренду и снизит временные и частично финансовые издержки участников хозяйственного оборота", - говорится в сообщении. Проект предполагает, что Росимущество будет утверждать исчерпывающий перечень документов, которые необходимо представить для согласования договора аренды. Также ведомство будет устанавливать перечень оснований для отказа в согласовании. Как поясняется в материалах на сайте Минфина, к таким основаниям относятся непредставление документов, выявление в комплекте документов неполных или недостоверных сведений, несоответствие предлагаемого способа распоряжения имуществом законодательству, а также наличие ареста либо запрета определенных действий в отношении имущества. Также проект предполагает установление срока для подготовки и представления федеральным органом-учредителем в Росимущество проекта решения о согласовании договора аренды – в течение 30 календарных дней со дня поступления документов от учреждения. При этом предусматривается сокращение срока рассмотрения Росимуществом соответствующего проекта решения с 30 до 15 рабочих дней. При этом отмечается, что если в комплекте документов представлены отчет независимого оценщика и положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков на него, то срок рассмотрения может составить до 5 календарных дней. "При соблюдении ряда условий проектом постановления также предусматривается автосогласование федеральным органом – учредителем и Росимуществом заключаемых учреждениями договоров аренды в отношении малых площадей (до 2,5 квадратного метра) на срок не более 5 лет для размещения малогабаритного оборудования", - сообщает Минфин. О заключении таких договоров учреждения будут в установленном порядке информировать федеральный орган-учредитель и Росимущество, заключили в министерстве.

https://1prime.ru/20240701/estoniya-849643658.html

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аренда, минфин, госимущество, аренда госимущества