https://1prime.ru/20240708/mishustin-849913390.html

Мишустин назвал приоритеты правительства России

Мишустин назвал приоритеты правительства России - 08.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал приоритеты правительства России

Правительство РФ уделяет приоритетное внимание реализации проекта расширения Восточного полигона, в том числе модернизации инфраструктуры для увеличения... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:31+0300

2024-07-08T14:31+0300

2024-07-08T14:31+0300

кабмин

михаил мишустин

россия

восточный полигон

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ уделяет приоритетное внимание реализации проекта расширения Восточного полигона, в том числе модернизации инфраструктуры для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с 50-летием начала строительства БАМа. "Правительство уделяет приоритетное внимание реализации проекта расширения Восточного полигона. Решаются стратегические задачи, которые поставил президент, в том числе по модернизации инфраструктуры для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба, что позволит повысить транспортную связанность России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, нарастить экспортный потенциал, укрепить технологическую независимость", - говорится в поздравлении Мишустина, опубликованном в телеграм-канале кабмина. Мишустин отметил, что БАМ, как один из самых масштабных и значимых транспортных проектов в отечественной истории, стал символом героического труда и самоотверженности, олицетворением силы духа первопроходцев. "Мужественные люди, настоящие патриоты, преодолевая препятствия в районах вечной мерзлоты и высокой сейсмичности, прокладывали уникальную железную дорогу. Опережали время, применяя передовые методы возведения мостов, тоннелей, пролетов, станций, вокзалов и социальных объектов", - подчеркнул премьер. Мишустин добавил, что сегодня БАМ – это крупнейшая железнодорожная магистраль России, протянувшаяся более чем на 4 тысячи километров от Тайшета до Советской Гавани. "Благодаря ей обеспечивается доступ к Восточной Сибири, Забайкалью и Дальнему Востоку, что способствует росту национальной экономики, повышению качества жизни граждан", - заметил Мишустин. -0-

https://1prime.ru/20240708/pravitelstvo-849900318.html

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михаил мишустин, россия, восточный полигон