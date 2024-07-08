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Будут в ярости: визит Моди в Россию разозлит США - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Будут в ярости: визит Моди в Россию разозлит США
Будут в ярости: визит Моди в Россию разозлит США - 08.07.2024, ПРАЙМ
Будут в ярости: визит Моди в Россию разозлит США
Американское руководство придет в ярость из-за визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Такое мнение выразил журналист Хуэйлэн Тань в статье для... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T15:38+0300
2024-07-08T15:38+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Американское руководство придет в ярость из-за визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Такое мнение выразил журналист Хуэйлэн Тань в статье для Business Insider.Накануне сообщалось, что самолет главы индийского правительства приземлился в московском аэропорту Внуково-2 около 14:30 по местному времени. Эта поездка - первый двусторонний визит Моди после выборов.Как отмечает журналист, визит премьера, вероятно, разгневает Вашингтон. Он пояснил, что поездка в Москву показывает, что у России и Индии прочные связи, а Нью-Дели не боится отстаивать свои интересы."Точно так же, как визит Путина &lt;…&gt; во Вьетнам, взаимодействие Индии с Россией не сулит ничего хорошего США, поскольку оно происходит в то время, когда Вашингтон пытается изолировать Путина", - заключил Тань.
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нарендра моди, россия, сша
Политика, Нарендра Моди, РОССИЯ, США
15:38 08.07.2024
 
Будут в ярости: визит Моди в Россию разозлит США

BI: визит Моди в Россию разозлит США, поскольку он рушит планы Вашингтона

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Индии Н. Моди в Москву
Прилет премьер-министра Индии Н. Моди в Москву - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Американское руководство придет в ярость из-за визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Такое мнение выразил журналист Хуэйлэн Тань в статье для Business Insider.
Накануне сообщалось, что самолет главы индийского правительства приземлился в московском аэропорту Внуково-2 около 14:30 по местному времени. Эта поездка - первый двусторонний визит Моди после выборов.
Как отмечает журналист, визит премьера, вероятно, разгневает Вашингтон. Он пояснил, что поездка в Москву показывает, что у России и Индии прочные связи, а Нью-Дели не боится отстаивать свои интересы.
"Точно так же, как визит Путина <…> во Вьетнам, взаимодействие Индии с Россией не сулит ничего хорошего США, поскольку оно происходит в то время, когда Вашингтон пытается изолировать Путина", - заключил Тань.
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ПолитикаНарендра МодиРОССИЯСША
 
 
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