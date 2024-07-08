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Будут в ярости: визит Моди в Россию разозлит США

Будут в ярости: визит Моди в Россию разозлит США - 08.07.2024, ПРАЙМ

Будут в ярости: визит Моди в Россию разозлит США

Американское руководство придет в ярость из-за визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Такое мнение выразил журналист Хуэйлэн Тань в статье для... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T15:38+0300

2024-07-08T15:38+0300

2024-07-08T15:38+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Американское руководство придет в ярость из-за визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Такое мнение выразил журналист Хуэйлэн Тань в статье для Business Insider.Накануне сообщалось, что самолет главы индийского правительства приземлился в московском аэропорту Внуково-2 около 14:30 по местному времени. Эта поездка - первый двусторонний визит Моди после выборов.Как отмечает журналист, визит премьера, вероятно, разгневает Вашингтон. Он пояснил, что поездка в Москву показывает, что у России и Индии прочные связи, а Нью-Дели не боится отстаивать свои интересы."Точно так же, как визит Путина <…> во Вьетнам, взаимодействие Индии с Россией не сулит ничего хорошего США, поскольку оно происходит в то время, когда Вашингтон пытается изолировать Путина", - заключил Тань.

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нарендра моди, россия, сша