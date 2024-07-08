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МВД планирует расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев - 08.07.2024, ПРАЙМ
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МВД планирует расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев
МВД планирует расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев - 08.07.2024, ПРАЙМ
МВД планирует расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев
МВД России планирует расширить перечень нарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранцев из страны, следует из законопроекта опубликованного на сайте... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T19:44+0300
2024-07-08T19:44+0300
россия
мигранты
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. МВД России планирует расширить перечень нарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранцев из страны, следует из законопроекта опубликованного на сайте ведомства. В документе предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям. МВД напомнило, что сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП. Такое наказание применяется за нарушение иностранцем законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также некоторые другие деяния. Отмечается, сто отраженные в законопроекте изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью. Кроме того, для усиления превентивной функции административного наказания законопроект предусматривает повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших правонарушения миграционной направленности.
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россия, мигранты
РОССИЯ, Мигранты
19:44 08.07.2024
 
МВД планирует расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев

МВД намерено выдворять иностранцев из России за нарушения по еще 20 статьям КоАП

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. МВД России планирует расширить перечень нарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранцев из страны, следует из законопроекта опубликованного на сайте ведомства.
В документе предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям.
МВД напомнило, что сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП. Такое наказание применяется за нарушение иностранцем законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также некоторые другие деяния.
Отмечается, сто отраженные в законопроекте изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью.
Кроме того, для усиления превентивной функции административного наказания законопроект предусматривает повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших правонарушения миграционной направленности.
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