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МВД планирует расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев

МВД планирует расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев - 08.07.2024, ПРАЙМ

МВД планирует расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев

МВД России планирует расширить перечень нарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранцев из страны, следует из законопроекта опубликованного на сайте... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T19:44+0300

2024-07-08T19:44+0300

2024-07-08T19:44+0300

россия

мигранты

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. МВД России планирует расширить перечень нарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранцев из страны, следует из законопроекта опубликованного на сайте ведомства. В документе предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям. МВД напомнило, что сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП. Такое наказание применяется за нарушение иностранцем законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также некоторые другие деяния. Отмечается, сто отраженные в законопроекте изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью. Кроме того, для усиления превентивной функции административного наказания законопроект предусматривает повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших правонарушения миграционной направленности.

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россия, мигранты