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В Турции считают, что стране не следует оставаться в НАТО

В Турции считают, что стране не следует оставаться в НАТО - 08.07.2024, ПРАЙМ

В Турции считают, что стране не следует оставаться в НАТО

Ситуация вокруг антироссийских санкций Запада свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T09:03+0300

2024-07-08T09:03+0300

2024-07-08T09:03+0300

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АНКАРА, 8 июл – ПРАЙМ. Ситуация вокруг антироссийских санкций Запада свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. Ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах, по его словам, потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений. "Турция уникальна среди стран-членов НАТО тем, что она не участвует во враждебных действиях против России, таких как санкции. На самом деле это свидетельствует о том, что Турции не следует оставаться в НАТО. Наши исторические отношения с Россией продолжают развиваться в политическом и экономическом плане. Это империалистическое давление, которое противоречит интересам турецкого государства, наносит ущерб независимой позиции Турции во внешней политике и противоречит ее собственным интересам", - сказал политик. По словам собеседника агентства, не ожидается, что Анкара изменит свою позицию неучастия в антироссийских санкциях. "Конечно, в турецком правительстве есть команда, которая подчиняется атлантической политике. Но турецкое государство учитывает ценность российской дружбы и ее выгоды для Турции, как с точки зрения традиционных политиков, так и в условиях все более многополярного международного порядка", - подчеркнул он. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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нато, турция