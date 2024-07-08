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НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ - 08.07.2024, ПРАЙМ
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НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ
НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ - 08.07.2024, ПРАЙМ
НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ
Главам стран-участниц НАТО на саммите в Вашингтоне предложат организовать до 50 новых бригад для "защиты от России", сообщает Reuters. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T10:51+0300
2024-07-08T10:51+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Главам стран-участниц НАТО на саммите в Вашингтоне предложат организовать до 50 новых бригад для "защиты от России", сообщает Reuters."НАТО понадобится между 35 и 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать новые планы по защите от нападения со стороны России", — сообщается в материале.Отмечается, что каждая бригада будет состоять из трех-семи тысяч военнослужащих, а Германия должна увеличить свои возможности по противовоздушной обороне в четыре раза в рамках новых оборонных планов альянса.Один из собеседников издания отметил, что улучшение противовоздушной и противоракетной обороны, оружия дальнего радиуса действия, логистики и маневренных сухопутных формирований является приоритетом альянса.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что распространение мнимой российской угрозы является средством отвлечения внимания от внутренних проблем западных стран.
https://1prime.ru/20240705/nato-849866906.html
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нато, россия
Политика, НАТО, РОССИЯ
10:51 08.07.2024
 
НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ

Reuters: лидерам НАТО предложат создать до 50 бригад для якобы защиты от России

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Главам стран-участниц НАТО на саммите в Вашингтоне предложат организовать до 50 новых бригад для "защиты от России", сообщает Reuters.
"НАТО понадобится между 35 и 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать новые планы по защите от нападения со стороны России", — сообщается в материале.
Отмечается, что каждая бригада будет состоять из трех-семи тысяч военнослужащих, а Германия должна увеличить свои возможности по противовоздушной обороне в четыре раза в рамках новых оборонных планов альянса.
Один из собеседников издания отметил, что улучшение противовоздушной и противоракетной обороны, оружия дальнего радиуса действия, логистики и маневренных сухопутных формирований является приоритетом альянса.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что распространение мнимой российской угрозы является средством отвлечения внимания от внутренних проблем западных стран.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
У НАТО возникла новая проблема с Украиной. Виновата, конечно, Россия
5 июля, 19:14
 
ПолитикаНАТОРОССИЯ
 
 
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