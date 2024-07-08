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Жить осталось недолго. В США сделали громкое заявление о НАТО

Жить осталось недолго. В США сделали громкое заявление о НАТО - 08.07.2024, ПРАЙМ

Жить осталось недолго. В США сделали громкое заявление о НАТО

Вероятность светлого будущего в существовании НАТО вызывает сомнения, передает издание The Hill. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T12:26+0300

2024-07-08T12:26+0300

2024-07-08T12:26+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Вероятность светлого будущего в существовании НАТО вызывает сомнения, передает издание The Hill.На следующей неделе в Вашингтоне состоится празднование 75-летия НАТО. Участники мероприятия будут говорить о достижениях альянса за последние 75 лет, однако, очевидно, что распда объединения неизбежен, говорится в статье.Ко всему прочему, советская угроза, которая объединяла альянс, уже давно исчезла. Кроме того, европейские члены НАТО и Канада не проявляют большой решительности в поддержке военного потенциала и коллективной обороны.Кроме того, США несут неразумно большую долю финансового и военного бремени в НАТО, что вызывает напряженность в отношениях с европейскими союзниками."В совокупности эти проблемы бросают тень на будущее Североатлантического альянса. США, стержень НАТО", — заметил автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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