https://1prime.ru/20240708/nato-849913266.html

НАТО неконтролируемо движется к войне с Россией, пишет RS

НАТО неконтролируемо движется к войне с Россией, пишет RS - 08.07.2024, ПРАЙМ

НАТО неконтролируемо движется к войне с Россией, пишет RS

НАТО оказалась в ситуации, которой избегала в период холодной войны, ослабла и движется к конфликту с Россией. Об этом сообщает американский аналитический... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:29+0300

2024-07-08T14:29+0300

2024-07-08T14:29+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. НАТО оказалась в ситуации, которой избегала в период холодной войны, ослабла и движется к конфликту с Россией. Об этом сообщает американский аналитический журнал Responsible Statecraft. Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля."В то время как тысячи людей прибывают в Вашингтон на юбилейный саммит, мы утверждаем, что альянс ослаб и, не отдавая себе отчета, движется к войне (с РФ)", - сказано в статье.Как отмечает RS, НАТО называет себя самым "успешным альянсом в истории", как как он "предотвратил войну" и просуществовал дольше большинства альянсов. Однако блок позорно проиграл единственную наземную войну, в которой участвовал - в Афганистане.Сейчас, подчеркивает журнал, НАТО оказалась в состоянии прокси-войны с Россией в Европе, которую старательно избегала с начала холодной войны. Кроме того, добавляют аналитики RS, Европа на фоне разговоров о воображаемой "российской угрозе" стала сильнее зависеть от США.

https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849908637.html

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