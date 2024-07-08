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НАТО неконтролируемо движется к войне с Россией, пишет RS - 08.07.2024, ПРАЙМ
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НАТО неконтролируемо движется к войне с Россией, пишет RS
НАТО неконтролируемо движется к войне с Россией, пишет RS - 08.07.2024, ПРАЙМ
НАТО неконтролируемо движется к войне с Россией, пишет RS
НАТО оказалась в ситуации, которой избегала в период холодной войны, ослабла и движется к конфликту с Россией. Об этом сообщает американский аналитический... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T14:29+0300
2024-07-08T14:29+0300
политика
нато
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. НАТО оказалась в ситуации, которой избегала в период холодной войны, ослабла и движется к конфликту с Россией. Об этом сообщает американский аналитический журнал Responsible Statecraft. Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля."В то время как тысячи людей прибывают в Вашингтон на юбилейный саммит, мы утверждаем, что альянс ослаб и, не отдавая себе отчета, движется к войне (с РФ)", - сказано в статье.Как отмечает RS, НАТО называет себя самым "успешным альянсом в истории", как как он "предотвратил войну" и просуществовал дольше большинства альянсов. Однако блок позорно проиграл единственную наземную войну, в которой участвовал - в Афганистане.Сейчас, подчеркивает журнал, НАТО оказалась в состоянии прокси-войны с Россией в Европе, которую старательно избегала с начала холодной войны. Кроме того, добавляют аналитики RS, Европа на фоне разговоров о воображаемой "российской угрозе" стала сильнее зависеть от США.
https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849908637.html
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нато, россия
Политика, НАТО, РОССИЯ
14:29 08.07.2024
 
НАТО неконтролируемо движется к войне с Россией, пишет RS

Responsible Statecraft: НАТО ослабла и неконтролируемо движется к войне с Россией

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. НАТО оказалась в ситуации, которой избегала в период холодной войны, ослабла и движется к конфликту с Россией. Об этом сообщает американский аналитический журнал Responsible Statecraft.
Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
"В то время как тысячи людей прибывают в Вашингтон на юбилейный саммит, мы утверждаем, что альянс ослаб и, не отдавая себе отчета, движется к войне (с РФ)", - сказано в статье.
Как отмечает RS, НАТО называет себя самым "успешным альянсом в истории", как как он "предотвратил войну" и просуществовал дольше большинства альянсов. Однако блок позорно проиграл единственную наземную войну, в которой участвовал - в Афганистане.
Сейчас, подчеркивает журнал, НАТО оказалась в состоянии прокси-войны с Россией в Европе, которую старательно избегала с начала холодной войны. Кроме того, добавляют аналитики RS, Европа на фоне разговоров о воображаемой "российской угрозе" стала сильнее зависеть от США.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
СМИ: на саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат
12:40
 
ПолитикаНАТОРОССИЯ
 
 
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