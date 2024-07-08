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У НАТО нет политической воли на вступление Украины, заявили в Белом доме
У НАТО нет политической воли на вступление Украины, заявили в Белом доме - 08.07.2024, ПРАЙМ
У НАТО нет политической воли на вступление Украины, заявили в Белом доме
Включение Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, но сейчас она отсутствует, следует из заявления специального помощника... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T19:57+0300
2024-07-08T19:57+0300
2024-07-08T19:57+0300
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Включение Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, но сейчас она отсутствует, следует из заявления специального помощника американского президента и директора по европейским делам совета национальной безопасности США Майкла Карпентера. "Целое командование (НАТО — ред.) отвечает за поддержку Украины в военной подготовке, координации и логистике в рамках помощи в безопасности и развития сил, что будет мостом к членству Украины в альянсе… когда появится политическая воля", — сказал он представителям СМИ в ходе брифинга. Ранее в понедельник президент Польши Анджей Дуда признал, что страны НАТО не едины в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе. Агентство Франс Пресс ранее со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщило, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, практически равны нулю, что признают и в Киеве.
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нато, сша, украина, членство украины в нато
Политика, НАТО, США, УКРАИНА, членство Украины в НАТО
У НАТО нет политической воли на вступление Украины, заявили в Белом доме
Белый дом: у НАТО нет политической воли, нужной для вступления в альянс Украины
ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Включение Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, но сейчас она отсутствует, следует из заявления специального помощника американского президента и директора по европейским делам совета национальной безопасности США Майкла Карпентера.
"Целое командование (НАТО — ред.) отвечает за поддержку Украины в военной подготовке, координации и логистике в рамках помощи в безопасности и развития сил, что будет мостом к членству Украины в альянсе… когда появится политическая воля", — сказал он представителям СМИ в ходе брифинга.
Ранее в понедельник президент Польши Анджей Дуда признал, что страны НАТО не едины в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе.
Агентство Франс Пресс ранее со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщило, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, практически равны нулю, что признают и в Киеве.
СМИ: на саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат