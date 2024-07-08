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В Госдуме поддержали продление льготного НДС на внутренние авиаперевозки

В Госдуме поддержали продление льготного НДС на внутренние авиаперевозки - 08.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме поддержали продление льготного НДС на внутренние авиаперевозки

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая продляет до 1 января 2028 года льготные ставки НДС на внутренние воздушные перевозки. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T20:29+0300

2024-07-08T20:29+0300

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экономика

авиаперевозки

госдума

ндс

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая продляет до 1 января 2028 года льготные ставки НДС на внутренние воздушные перевозки. Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла. "Также продлевается до 1 января 2028 года нулевая ставка НДС в отношении авиаперевозок в Калининградскую область", - сообщил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Срок действия этих льготных ставок истекает 1 января 2025 года. Поэтому премьер-министр России Михаил Мишустин в конце июня поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 2028 года, для чего и потребовалось внесение изменений в налоговое законодательство. Соответствующая поправка была поддержана бюджетным комитетом в понедельник при подготовке ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 10 июля.

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авиаперевозки, госдума, ндс