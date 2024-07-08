https://1prime.ru/20240708/obyavleniya-849927914.html

США и их союзники по НАТО сделают крупные объявления о помощи Украине

США и их союзники по НАТО сделают крупные объявления о помощи Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ

США и их союзники по НАТО сделают крупные объявления о помощи Украине

В ходе запланированного на 9-11 июля саммита НАТО в Вашингтоне США и их союзники сделают несколько крупных объявлений о помощи Киеву. Об этом заявил в... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T21:51+0300

2024-07-08T21:51+0300

2024-07-08T21:53+0300

политика

сша

нато

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. В ходе запланированного на 9-11 июля саммита НАТО в Вашингтоне США и их союзники сделают несколько крупных объявлений о помощи Киеву. Об этом заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Соединенные Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для помощи в обороне Украины", — сказал он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что будет объявлено о помощи Украине в развитии оборонного-промышленного комплекса и ПВО. Он уточнил, что речь пойдет о повышении устойчивости украинского ВПК и инвестировании в него.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240708/nato-849926267.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нато, поддержка украины