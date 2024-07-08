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США и их союзники по НАТО сделают крупные объявления о помощи Украине
США и их союзники по НАТО сделают крупные объявления о помощи Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ
США и их союзники по НАТО сделают крупные объявления о помощи Украине
В ходе запланированного на 9-11 июля саммита НАТО в Вашингтоне США и их союзники сделают несколько крупных объявлений о помощи Киеву. Об этом заявил в... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T21:51+0300
2024-07-08T21:51+0300
2024-07-08T21:53+0300
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. В ходе запланированного на 9-11 июля саммита НАТО в Вашингтоне США и их союзники сделают несколько крупных объявлений о помощи Киеву. Об этом заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Соединенные Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для помощи в обороне Украины", — сказал он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что будет объявлено о помощи Украине в развитии оборонного-промышленного комплекса и ПВО. Он уточнил, что речь пойдет о повышении устойчивости украинского ВПК и инвестировании в него.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, нато, поддержка украины
Политика, США, НАТО, поддержка Украины
США и их союзники по НАТО сделают крупные объявления о помощи Украине
Белый дом: на саммите НАТО будет несколько крупных объявлений о помощи Украине
ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. В ходе запланированного на 9-11 июля саммита НАТО в Вашингтоне США и их союзники сделают несколько крупных объявлений о помощи Киеву. Об этом заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Соединенные Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для помощи в обороне Украины", — сказал он журналистам на брифинге.
Кирби добавил, что будет объявлено о помощи Украине в развитии оборонного-промышленного комплекса и ПВО. Он уточнил, что речь пойдет о повышении устойчивости украинского ВПК и инвестировании в него.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
У НАТО нет политической воли на вступление Украины, заявили в Белом доме