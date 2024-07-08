https://1prime.ru/20240708/orban-849905552.html
Россия не может проиграть, уверен Орбан
Россия не может проиграть, уверен Орбан - 08.07.2024, ПРАЙМ
Россия не может проиграть, уверен Орбан
Невозможно представить, что Россия не выйдет победителем из конфликта на Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:38+0300
2024-07-08T11:38+0300
2024-07-08T13:15+0300
политика
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виктор орбан
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Невозможно представить, что Россия не выйдет победителем из конфликта на Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с немецкой газетой Bild."(Президент РФ Владимир - ред.) Путин не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию - это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, совершенно не просчитываема", — заявил венгерский лидер.Орбан также заметил, что следующие несколько месяцев будут еще более трудными, чем ожидается.Орбан в пятницу, 6 июля, прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с президентом Путиным в рамках своей "мирной миссии". Они обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским конфликтом. Затем венгерский политик отправился с официальным визитом в Азербайджан.
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россия, венгрия, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
Россия не может проиграть, уверен Орбан
Орбан: трудно себе даже представить, что Россию можно победить
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Невозможно представить, что Россия не выйдет победителем из конфликта на Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с немецкой газетой Bild.
"(Президент РФ Владимир - ред.) Путин не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию - это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, совершенно не просчитываема", — заявил венгерский лидер.
Орбан также заметил, что следующие несколько месяцев будут еще более трудными, чем ожидается.
Орбан в пятницу, 6 июля, прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с президентом Путиным в рамках своей "мирной миссии". Они обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским конфликтом. Затем венгерский политик отправился с официальным визитом в Азербайджан.
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявил офис Орбана