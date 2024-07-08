https://1prime.ru/20240708/orban-849905552.html

Россия не может проиграть, уверен Орбан

Россия не может проиграть, уверен Орбан - 08.07.2024, ПРАЙМ

Россия не может проиграть, уверен Орбан

Невозможно представить, что Россия не выйдет победителем из конфликта на Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T11:38+0300

2024-07-08T11:38+0300

2024-07-08T13:15+0300

политика

россия

венгрия

виктор орбан

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Невозможно представить, что Россия не выйдет победителем из конфликта на Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с немецкой газетой Bild."(Президент РФ Владимир - ред.) Путин не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию - это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, совершенно не просчитываема", — заявил венгерский лидер.Орбан также заметил, что следующие несколько месяцев будут еще более трудными, чем ожидается.Орбан в пятницу, 6 июля, прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с президентом Путиным в рамках своей "мирной миссии". Они обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским конфликтом. Затем венгерский политик отправился с официальным визитом в Азербайджан.

https://1prime.ru/20240708/vengriya-849905150.html

венгрия

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россия, венгрия, виктор орбан