Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240708/ostatok-849928055.html
Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала
Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала - 08.07.2024, ПРАЙМ
Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала
Использовать возможность забрать остаток материнского капитала в России смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T22:00+0300
2024-07-08T22:00+0300
россия
минтруд
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/62/841826272_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dcd07a22bcc18125d1c194c774cbc7d2.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Использовать возможность забрать остаток материнского капитала в России смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По его словам, в настоящее время более чем у 730 тысяч российских семей, которые ранее направили маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования детей, остались суммы менее 10 тысяч рублей. Он напомнил, что сейчас эти средства можно направить на накопительную пенсию матери. "По решению президента в кратчайшие сроки будут подготовлены поправки в действующее законодательство, которые позволят семьям забирать неиспользованный остаток до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты", — сообщил министр журналистам. Он добавил, что всем семьям, имеющим такие остатки, Соцфонд проактивно направит уведомление о возможности получить выплату и забрать их. К уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов, сообщил Котяков.
https://1prime.ru/20240708/matkapital-849921824.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/62/841826272_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_61e8e8ad76ddfba5180e0fb39c8bb10f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минтруд, антон котяков
РОССИЯ, Минтруд, Антон Котяков
22:00 08.07.2024
 
Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала

Котяков заявил, что забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Использовать возможность забрать остаток материнского капитала в России смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
По его словам, в настоящее время более чем у 730 тысяч российских семей, которые ранее направили маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования детей, остались суммы менее 10 тысяч рублей.
Он напомнил, что сейчас эти средства можно направить на накопительную пенсию матери.
"По решению президента в кратчайшие сроки будут подготовлены поправки в действующее законодательство, которые позволят семьям забирать неиспользованный остаток до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты", — сообщил министр журналистам.
Он добавил, что всем семьям, имеющим такие остатки, Соцфонд проактивно направит уведомление о возможности получить выплату и забрать их. К уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов, сообщил Котяков.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала
17:42
 
РОССИЯМинтрудАнтон Котяков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала