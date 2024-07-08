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Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала
Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала - 08.07.2024, ПРАЙМ
Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала
Использовать возможность забрать остаток материнского капитала в России смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T22:00+0300
2024-07-08T22:00+0300
2024-07-08T22:00+0300
россия
минтруд
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Использовать возможность забрать остаток материнского капитала в России смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По его словам, в настоящее время более чем у 730 тысяч российских семей, которые ранее направили маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования детей, остались суммы менее 10 тысяч рублей. Он напомнил, что сейчас эти средства можно направить на накопительную пенсию матери. "По решению президента в кратчайшие сроки будут подготовлены поправки в действующее законодательство, которые позволят семьям забирать неиспользованный остаток до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты", — сообщил министр журналистам. Он добавил, что всем семьям, имеющим такие остатки, Соцфонд проактивно направит уведомление о возможности получить выплату и забрать их. К уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов, сообщил Котяков.
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россия, минтруд, антон котяков
РОССИЯ, Минтруд, Антон Котяков
Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала
Котяков заявил, что забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Использовать возможность забрать остаток материнского капитала в России смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
По его словам, в настоящее время более чем у 730 тысяч российских семей, которые ранее направили маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования детей, остались суммы менее 10 тысяч рублей.
Он напомнил, что сейчас эти средства можно направить на накопительную пенсию матери.
"По решению президента в кратчайшие сроки будут подготовлены поправки в действующее законодательство, которые позволят семьям забирать неиспользованный остаток до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты", — сообщил министр журналистам.
Он добавил, что всем семьям, имеющим такие остатки, Соцфонд проактивно направит уведомление о возможности получить выплату и забрать их. К уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов, сообщил Котяков.
Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала