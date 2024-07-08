https://1prime.ru/20240708/ostatok-849928055.html

Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала

Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала - 08.07.2024, ПРАЙМ

Котяков назвал число семей, которые смогут забрать остаток маткапитала

Использовать возможность забрать остаток материнского капитала в России смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T22:00+0300

2024-07-08T22:00+0300

2024-07-08T22:00+0300

россия

минтруд

антон котяков

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Использовать возможность забрать остаток материнского капитала в России смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По его словам, в настоящее время более чем у 730 тысяч российских семей, которые ранее направили маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования детей, остались суммы менее 10 тысяч рублей. Он напомнил, что сейчас эти средства можно направить на накопительную пенсию матери. "По решению президента в кратчайшие сроки будут подготовлены поправки в действующее законодательство, которые позволят семьям забирать неиспользованный остаток до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты", — сообщил министр журналистам. Он добавил, что всем семьям, имеющим такие остатки, Соцфонд проактивно направит уведомление о возможности получить выплату и забрать их. К уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов, сообщил Котяков.

https://1prime.ru/20240708/matkapital-849921824.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтруд, антон котяков