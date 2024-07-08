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Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - 08.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Документ размещен на сайте официального... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:52+0300
2024-07-08T16:52+0300
2024-07-08T17:02+0300
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пенсии
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Индексация была приостановлена в 2016 году, однако по поручению президента в рамках ПМЭФ в 2024 году было принято решение ее возобновить.Согласно закону, после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будут выплачиваться страховая пенсия и фиксированная выплата к страховой пенсии, в размерах, установленных на конец 2024 года.Индексация пенсий будет производиться после указанной даты и будет рассчитываться исходя из размера назначенной страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом будут учитываться все предыдущие индексации, корректировки и перерасчеты.Когда трудовая деятельность завершится, размер страховой пенсии будет увеличен на сумму всех индексаций и корректировок, произведенных в период работы до 1 января 2025 года.
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россия, владимир путин, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Пенсии
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Индексация была приостановлена в 2016 году, однако по поручению президента в рамках ПМЭФ в 2024 году было принято решение ее возобновить.
Согласно закону, после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будут выплачиваться страховая пенсия и фиксированная выплата к страховой пенсии, в размерах, установленных на конец 2024 года.
Индексация пенсий будет производиться после указанной даты и будет рассчитываться исходя из размера назначенной страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом будут учитываться все предыдущие индексации, корректировки и перерасчеты.
Когда трудовая деятельность завершится, размер страховой пенсии будет увеличен на сумму всех индексаций и корректировок, произведенных в период работы до 1 января 2025 года.
ГД приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам с 1 октября