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Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - 08.07.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Документ размещен на сайте официального... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:52+0300

2024-07-08T16:52+0300

2024-07-08T17:02+0300

экономика

россия

владимир путин

пенсии

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Индексация была приостановлена в 2016 году, однако по поручению президента в рамках ПМЭФ в 2024 году было принято решение ее возобновить.Согласно закону, после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будут выплачиваться страховая пенсия и фиксированная выплата к страховой пенсии, в размерах, установленных на конец 2024 года.Индексация пенсий будет производиться после указанной даты и будет рассчитываться исходя из размера назначенной страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом будут учитываться все предыдущие индексации, корректировки и перерасчеты.Когда трудовая деятельность завершится, размер страховой пенсии будет увеличен на сумму всех индексаций и корректировок, произведенных в период работы до 1 января 2025 года.

https://1prime.ru/20240704/indeksatsiya-849749951.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, пенсии