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В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Моди
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Моди - 08.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Моди
Премьер Индии Нарендра Моди в ходе своего первого за пять лет официального визита в Россию обсудит с президент РФ Владимиром Путиным вопросы международной и... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T05:42+0300
2024-07-08T05:42+0300
2024-07-08T05:42+0300
политика
владимир путин
нарендра моди
переговоры
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе своего первого за пять лет официального визита в Россию обсудит с президент РФ Владимиром Путиным вопросы международной и региональной повестки дня, а также двусторонние отношения Москвы и Нью-Дели.Официальный визит индийского лидера в РФ пройдет 8-9 июля. Как сообщали в Кремле, главы Индии и России обсудят "перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня". Также в Кремле сообщили, что программа визита премьер-министра Индии будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры Путина и Моди пройдут как в узком, так и расширенном составах. Как отметил представитель президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают, что главы государств пообщаются и неформально.
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владимир путин, нарендра моди, переговоры
Политика, Владимир Путин, Нарендра Моди, переговоры
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Моди
Путин и Моди обсудят в Москве актуальные вопросы международной повестки дня
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе своего первого за пять лет официального визита в Россию обсудит с президент РФ Владимиром Путиным вопросы международной и региональной повестки дня, а также двусторонние отношения Москвы и Нью-Дели.
Официальный визит индийского лидера в РФ пройдет 8-9 июля. Как сообщали в Кремле, главы Индии и России обсудят "перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня".
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Также в Кремле сообщили, что программа визита премьер-министра Индии будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры Путина и Моди пройдут как в узком, так и расширенном составах. Как отметил представитель президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают, что главы государств пообщаются и неформально.