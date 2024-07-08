https://1prime.ru/20240708/peregovory-849896046.html

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Моди

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Моди - 08.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Моди

Премьер Индии Нарендра Моди в ходе своего первого за пять лет официального визита в Россию обсудит с президент РФ Владимиром Путиным вопросы международной и... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T05:42+0300

2024-07-08T05:42+0300

2024-07-08T05:42+0300

политика

владимир путин

нарендра моди

переговоры

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе своего первого за пять лет официального визита в Россию обсудит с президент РФ Владимиром Путиным вопросы международной и региональной повестки дня, а также двусторонние отношения Москвы и Нью-Дели.Официальный визит индийского лидера в РФ пройдет 8-9 июля. Как сообщали в Кремле, главы Индии и России обсудят "перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня". Также в Кремле сообщили, что программа визита премьер-министра Индии будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры Путина и Моди пройдут как в узком, так и расширенном составах. Как отметил представитель президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают, что главы государств пообщаются и неформально.

https://1prime.ru/20240707/natsvalyuty-849888683.html

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владимир путин, нарендра моди, переговоры