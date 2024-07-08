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СМИ: "Интер РАО" ведет переговоры о покупке новочебоксарского "Химпрома"

СМИ: "Интер РАО" ведет переговоры о покупке новочебоксарского "Химпрома" - 08.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: "Интер РАО" ведет переговоры о покупке новочебоксарского "Химпрома"

Энергохолдинг "Интер РАО" ведет переговоры о покупке новочебоксарского "Химпрома", одного из крупнейших предприятий химического комплекса РФ, которое входит в... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T08:57+0300

2024-07-08T08:57+0300

2024-07-08T08:57+0300

экономика

россия

переговоры

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Энергохолдинг "Интер РАО" ведет переговоры о покупке новочебоксарского "Химпрома", одного из крупнейших предприятий химического комплекса РФ, которое входит в группу "Ренова" бизнесмена Виктора Вексельберга, эксперты оценивают предприятие в 60-70 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Энергохолдинг "Интер РАО" интересуется покупкой новочебоксарского "Химпрома", входящего в группу "Ренова" Виктора Вексельберга, говорят источники "Ъ", знакомые с ситуацией. По словам двух собеседников, переговоры о покупке находятся в продвинутой стадии", - пишет газета. Отмечается, что интерес со стороны "Интер РАО" объясняется поиском прибыльных активов на рынке. Газета уточняет, что "Химпром" - нетипичный для портфеля "Интер РАО" актив. "...стоимость комплекса трудно оценить из-за технологической сложности и отсутствия за последние несколько лет сделок с похожими активами. Ранее миноритарии оценивали актив не менее чем в 40 миллиардов рублей. Сейчас цена выросла, по оценке эксперта, как минимум до 60-70 миллиардов рублей", - приводятся слова источника в газете. По данным издания, Новочебоксарский химкомбинат - одно из крупнейших предприятий химического комплекса РФ, выпускает более 150 наименований продукции, в том числе гипохлорит кальция, хлороформ, едкий натр и хлорпроизводные кремния. Предприятие также занимает первое место по объему выпуска перекиси водорода. Источники "Коммерсанта" на рынке называют этот комбинат и его продукты интересными. Например, перекись водорода применяется для дезинфекционных процессов в сельском хозяйстве, едкий натр - для производства чистых металлов и в нефтепереработке. Собеседник газеты рассказал, что комбинат находится в хорошем техническом состоянии из-за ввода нескольких новых производств в последние годы. Он отметил широкую линейку средне- и малотоннажной химии, которая широко применяется во многих отраслях промышленности. "Химпром" является единственным производителем по многим продуктам, добавил собеседник. Тем не менее, по данным источников газеты, многие производства требуют модернизации. В "Интер РАО" сообщили изданию, что всегда анализируют все возможные варианты роста акционерной стоимости и ведут огромное количество переговоров в связи с этим. "Говорить о результатах таких переговоров можно будет только в том случае, если они приведут к совершению той или иной сделки", - прокомментировали "Коммерсанту" в холдинге. В "Ренове", как отмечает газета, от комментариев отказались.

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россия, переговоры