https://1prime.ru/20240708/peskov-849907891.html
Путин не передавал через Орбана послание для Байдена, заявил Песков
Путин не передавал через Орбана послание для Байдена, заявил Песков - 08.07.2024, ПРАЙМ
Путин не передавал через Орбана послание для Байдена, заявил Песков
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался понять суть разногласий по украинскому конфликту, Москва это высоко ценит. Об этом заявил официальный... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T12:22+0300
2024-07-08T12:22+0300
2024-07-08T12:38+0300
политика
виктор орбан
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался понять суть разногласий по украинскому конфликту, Москва это высоко ценит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Виктор Орбан с прошлой недели совершает визиты в разные страны в рамках "миссии мира" по урегулированию ситуации на Украине. 2 июля он посетил с визитом Киев, где побеседовал с Владимиром Зеленским. Венгерский лидер призвал ВСУ прекратить огонь ради ускорения переговоров, но получил отрицательный ответ.Кроме того, Орбан 5 июля прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он узнал позицию Москвы по конфликту, а также передал российскому лидеру реакцию Зеленского на предложение прекратить огонь."Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента России добавил, что глава государства Владимир Путин не просил Орбана передать какое-либо послание для президента США Джо Байдена или стран НАТО.
https://1prime.ru/20240708/orban-849905552.html
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виктор орбан, дмитрий песков, россия
Политика, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, РОССИЯ
Путин не передавал через Орбана послание для Байдена, заявил Песков
Песков: Путин не передавал через Орбана послание для Байдена или НАТО
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался понять суть разногласий по украинскому конфликту, Москва это высоко ценит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Виктор Орбан с прошлой недели совершает визиты в разные страны в рамках "миссии мира" по урегулированию ситуации на Украине. 2 июля он посетил с визитом Киев, где побеседовал с Владимиром Зеленским. Венгерский лидер призвал ВСУ прекратить огонь ради ускорения переговоров, но получил отрицательный ответ.
Кроме того, Орбан 5 июля прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он узнал позицию Москвы по конфликту, а также передал российскому лидеру реакцию Зеленского на предложение прекратить огонь.
"Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России добавил, что глава государства Владимир Путин не просил Орбана передать какое-либо послание для президента США Джо Байдена или стран НАТО.
Россия не может проиграть, уверен Орбан