https://1prime.ru/20240708/peskov-849920567.html
В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей
В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей - 08.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей
Сеул занял враждебную позицию к Москве, которая готова выстраивать отношения и с Северной, и с Южной Кореей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:21+0300
2024-07-08T17:21+0300
2024-07-08T17:21+0300
политика
южная корея
кндр
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849920162_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_1da8f0475d79d01e7a53ece417284e3d.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Сеул занял враждебную позицию к Москве, которая готова выстраивать отношения и с Северной, и с Южной Кореей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявлял, что России необходимо выбрать, с какой из Корей выстраивать отношения."Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона - и с КНДР, и с Южной Кореей", - прокомментировал Песков.Он также задался вопросом, как Москва можут выстраивать отношения с государством, занявшим враждебную позицию. Песков пояснил, что КНДР является партнером России, в то время, как Республика Корея присоединилась к санкциям Запада.
https://1prime.ru/20240620/oruzhie-849341578.html
южная корея
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849920162_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_4cb3aa39eb34a4cfcbc100365a570fd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, кндр, россия, дмитрий песков
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КНДР, РОССИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей
Песков: Россия настроена на выстраивание отношений и с КНДР, и с Южной Кореей
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Сеул занял враждебную позицию к Москве, которая готова выстраивать отношения и с Северной, и с Южной Кореей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявлял, что России необходимо выбрать, с какой из Корей выстраивать отношения.
"Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона - и с КНДР, и с Южной Кореей", - прокомментировал Песков.
Он также задался вопросом, как Москва можут выстраивать отношения с государством, занявшим враждебную позицию. Песков пояснил, что КНДР является партнером России, в то время, как Республика Корея присоединилась к санкциям Запада.
СМИ: Южная Корея пересмотрит возможность поставок летального оружия Киеву