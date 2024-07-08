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В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей - 08.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей
В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей - 08.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей
Сеул занял враждебную позицию к Москве, которая готова выстраивать отношения и с Северной, и с Южной Кореей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:21+0300
2024-07-08T17:21+0300
политика
южная корея
кндр
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Сеул занял враждебную позицию к Москве, которая готова выстраивать отношения и с Северной, и с Южной Кореей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявлял, что России необходимо выбрать, с какой из Корей выстраивать отношения."Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона - и с КНДР, и с Южной Кореей", - прокомментировал Песков.Он также задался вопросом, как Москва можут выстраивать отношения с государством, занявшим враждебную позицию. Песков пояснил, что КНДР является партнером России, в то время, как Республика Корея присоединилась к санкциям Запада.
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южная корея, кндр, россия, дмитрий песков
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КНДР, РОССИЯ, Дмитрий Песков
17:21 08.07.2024
 
В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей

Песков: Россия настроена на выстраивание отношений и с КНДР, и с Южной Кореей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Сеул занял враждебную позицию к Москве, которая готова выстраивать отношения и с Северной, и с Южной Кореей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявлял, что России необходимо выбрать, с какой из Корей выстраивать отношения.
"Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона - и с КНДР, и с Южной Кореей", - прокомментировал Песков.
Он также задался вопросом, как Москва можут выстраивать отношения с государством, занявшим враждебную позицию. Песков пояснил, что КНДР является партнером России, в то время, как Республика Корея присоединилась к санкциям Запада.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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ПолитикаЮЖНАЯ КОРЕЯКНДРРОССИЯДмитрий Песков
 
 
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