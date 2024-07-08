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В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей

В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей - 08.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей

Сеул занял враждебную позицию к Москве, которая готова выстраивать отношения и с Северной, и с Южной Кореей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:21+0300

2024-07-08T17:21+0300

2024-07-08T17:21+0300

политика

южная корея

кндр

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Сеул занял враждебную позицию к Москве, которая готова выстраивать отношения и с Северной, и с Южной Кореей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявлял, что России необходимо выбрать, с какой из Корей выстраивать отношения."Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона - и с КНДР, и с Южной Кореей", - прокомментировал Песков.Он также задался вопросом, как Москва можут выстраивать отношения с государством, занявшим враждебную позицию. Песков пояснил, что КНДР является партнером России, в то время, как Республика Корея присоединилась к санкциям Запада.

https://1prime.ru/20240620/oruzhie-849341578.html

южная корея

кндр

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южная корея, кндр, россия, дмитрий песков