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Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным
Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным - 08.07.2024, ПРАЙМ
Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает досадным тот факт, что кабмин страны в рамках госбюджета на 2025 год согласовал меньший объем средств на оборону,... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T22:17+0300
2024-07-08T22:17+0300
вооружения
германия
борис писториус
расходы на оборону
бундесвер
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БЕРЛИН, 8 июл - ПРАЙМ. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает досадным тот факт, что кабмин страны в рамках госбюджета на 2025 год согласовал меньший объем средств на оборону, чем был запрошен. Об этом министр заявил в ходе посещения проходящих на Аляске учений Arctic Defender. Его слова опубликованы на сайте ведомства."Да, я получил значительно меньше, чем запрашивал. Для меня это досадно. Потому что я не смогу инициировать некоторые вещи с той скоростью, которой требуют "Zeitenwende" (смена эпохи, провозглашена канцлером Олафом Шольцем после начала конфликта на Украине — ред.) и угрожающая ситуация. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы", — сказал Писториус. При этом он отметил, что для достижения целей НАТО по расходам в два процента ВВП средств достаточно. Ранее в правительстве Германии объявили, что согласованный на недавнем заседании ежегодный оборонный бюджет на 2028 год составит 80 миллиардов евро. На 2025 год кабмин смог согласовать увеличение оборонного бюджет лишь на 1,2 миллиарда по отношению к текущим 52 миллиардам евро ежегодно. Проект бюджета на следующий год внесен на согласование в парламент страны. В апреле Писториус предупреждал, что ФРГ, возможно, придется остановить программу перевооружения, если бюджет на оборону на следующий год не будет увеличен. Министр уточнял, что бундесверу нужно примерно на 6,5 миллиарда евро больше в бюджете на 2025 год.
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германия, борис писториус, расходы на оборону, бундесвер
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, расходы на оборону, Бундесвер
22:17 08.07.2024
 
Писториус назвал согласованный проект бюджета на оборону ФРГ досадным

Писториус заявил, что получил на оборону денег значительно меньше, чем просил

© Фото : Bundeswehr/Norman JankowskiМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© Фото : Bundeswehr/Norman Jankowski
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БЕРЛИН, 8 июл - ПРАЙМ. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает досадным тот факт, что кабмин страны в рамках госбюджета на 2025 год согласовал меньший объем средств на оборону, чем был запрошен. Об этом министр заявил в ходе посещения проходящих на Аляске учений Arctic Defender. Его слова опубликованы на сайте ведомства.
"Да, я получил значительно меньше, чем запрашивал. Для меня это досадно. Потому что я не смогу инициировать некоторые вещи с той скоростью, которой требуют "Zeitenwende" (смена эпохи, провозглашена канцлером Олафом Шольцем после начала конфликта на Украине — ред.) и угрожающая ситуация. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы", — сказал Писториус.
При этом он отметил, что для достижения целей НАТО по расходам в два процента ВВП средств достаточно.
Ранее в правительстве Германии объявили, что согласованный на недавнем заседании ежегодный оборонный бюджет на 2028 год составит 80 миллиардов евро. На 2025 год кабмин смог согласовать увеличение оборонного бюджет лишь на 1,2 миллиарда по отношению к текущим 52 миллиардам евро ежегодно. Проект бюджета на следующий год внесен на согласование в парламент страны.
В апреле Писториус предупреждал, что ФРГ, возможно, придется остановить программу перевооружения, если бюджет на оборону на следующий год не будет увеличен. Министр уточнял, что бундесверу нужно примерно на 6,5 миллиарда евро больше в бюджете на 2025 год.
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ВооруженияГЕРМАНИЯБорис Писториусрасходы на оборонуБундесвер
 
 
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