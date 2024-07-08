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ВТБ зафиксировал рост доли интернет-платежей по QR-коду через СБП

ВТБ зафиксировал рост доли интернет-платежей по QR-коду через СБП - 08.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ зафиксировал рост доли интернет-платежей по QR-коду через СБП

ВТБ отмечает рост доли интернет-платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила РИА Новости пресс-служба банка. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T19:15+0300

2024-07-08T19:15+0300

2024-07-08T19:15+0300

экономика

банки

втб

оплата через сбп

qr-код

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ВТБ отмечает рост доли интернет-платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "Каждый четвертый клиент банка, который использует карту ежемесячно, проводит оплату по СБП. В ВТБ доля платежей по оплате товаров и услуг через интернет составляет 45%. Ее активный рост начался со второй половины 2023 года и сегодня почти сравнялся по объемам с платежами с использованием QR-кода в точках продаж", - сообщила пресс-служба ВТБ. Там также отметили, что введение универсального QR-кода повысит популярность QR-кода в точках продаж. "Однако в дальнейшем клиенты начнут предпочитать оплату товаров через интернет", - подчеркнули в ВТБ. В свою очередь директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Дарья Морозова сообщила, что на данный момент большинство операций клиенты этой кредитной организации совершают в онлайн-режиме, в интернет-магазинах. Среди оплат через СБП с использованием QR-кода соотношение, по ее словам, составляет 60% на 40% в пользу онлайн-формата. Однако в Альфа-банке, который, как ранее сообщалось, вместе со "Сбером" и Т-Банком решили объединиться в консорциум для создания единого платежного QR-кода, отмечают рост доли банковских Pay-сервисов и превалирование офлайн-покупок. "Доля неклассических карточных методов оплаты (Pay-сервисов) уверенно растет с прошлого года и с декабря по июнь уже достигла больше 22%. Это не предел, рост будет продолжаться… Рост оборота по банковским Pay-сервисам опережает рост СБП", - сказал руководитель департамента развития транзакционных продуктов Альфа-банка Николай Волосевич. Он отметил, что к июню доля СБП выросла до 10,5%, а собственных банковских решений - до 12%. При этом при рассмотрении трат клиентами собственных денег (daily spend), разрыв, по его словам, увеличивается в пользу банковских методов - 10% СБП против 14% у Pay-сервисов. "Доля онлайн-покупок сильно зависит от сезона (например, период новогодних закупок), но в целом она не превышает 35–45%", - добавил Волосевич.

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банки, втб, оплата через сбп, qr-код