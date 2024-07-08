https://1prime.ru/20240708/polsha-849905673.html
В НАТО нет единства по вопросу членства Украины, заявил Дуда
В НАТО нет единства по вопросу членства Украины, заявил Дуда - 08.07.2024, ПРАЙМ
В НАТО нет единства по вопросу членства Украины, заявил Дуда
Единства в вопросе приглашения Украины в НАТО нет, заявил президент Польши Анжей Дуда на заседании Совета национальной безопасности. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:42+0300
2024-07-08T11:42+0300
2024-07-08T11:42+0300
нато
польша
украина
анджей дуда
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_b3c7b780ed92bc1605b46fa6898f7b7d.jpg
ВАРШАВА, 8 июл – ПРАЙМ. Единства в вопросе приглашения Украины в НАТО нет, заявил президент Польши Анжей Дуда на заседании Совета национальной безопасности.С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Как отметил Дуда, в альянсе нет единства по вопросу присоединения Украины, но есть убежденность что процесс должен продолжаться."Должны быть приняты такие решения, чтобы путь Украины в НАТО был необратим, чтобы Украина была страной, которая после всех шагов альянса самостоятельно приняла решение, хочет ли она вступить в НАТО в соответствии с желанием украинского общества", - сказал Дуда.Он добавил, что на саммите планируется принять несколько решений об укреплении Украины, поддержке НАТО Киева, а также о гарантиях беопасности.
https://1prime.ru/20240708/nato-849904621.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_124:0:2076:1464_1920x0_80_0_0_a26cd4d300ed694a15c1d9c8e1568e00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, польша, украина, анджей дуда
НАТО, ПОЛЬША, УКРАИНА, Анджей Дуда
В НАТО нет единства по вопросу членства Украины, заявил Дуда
Дуда заявил, что в НАТО нет единства по вопросу членства Украины в альянсе
ВАРШАВА, 8 июл – ПРАЙМ. Единства в вопросе приглашения Украины в НАТО нет, заявил президент Польши Анжей Дуда на заседании Совета национальной безопасности.
С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Как отметил Дуда, в альянсе нет единства по вопросу присоединения Украины, но есть убежденность что процесс должен продолжаться.
"Должны быть приняты такие решения, чтобы путь Украины в НАТО был необратим, чтобы Украина была страной, которая после всех шагов альянса самостоятельно приняла решение, хочет ли она вступить в НАТО в соответствии с желанием украинского общества", - сказал Дуда.
Он добавил, что на саммите планируется принять несколько решений об укреплении Украины, поддержке НАТО Киева, а также о гарантиях беопасности.
НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ