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В НАТО нет единства по вопросу членства Украины, заявил Дуда

В НАТО нет единства по вопросу членства Украины, заявил Дуда - 08.07.2024, ПРАЙМ

В НАТО нет единства по вопросу членства Украины, заявил Дуда

Единства в вопросе приглашения Украины в НАТО нет, заявил президент Польши Анжей Дуда на заседании Совета национальной безопасности. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T11:42+0300

2024-07-08T11:42+0300

2024-07-08T11:42+0300

нато

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ВАРШАВА, 8 июл – ПРАЙМ. Единства в вопросе приглашения Украины в НАТО нет, заявил президент Польши Анжей Дуда на заседании Совета национальной безопасности.С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Как отметил Дуда, в альянсе нет единства по вопросу присоединения Украины, но есть убежденность что процесс должен продолжаться."Должны быть приняты такие решения, чтобы путь Украины в НАТО был необратим, чтобы Украина была страной, которая после всех шагов альянса самостоятельно приняла решение, хочет ли она вступить в НАТО в соответствии с желанием украинского общества", - сказал Дуда.Он добавил, что на саммите планируется принять несколько решений об укреплении Украины, поддержке НАТО Киева, а также о гарантиях беопасности.

https://1prime.ru/20240708/nato-849904621.html

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нато, польша, украина, анджей дуда