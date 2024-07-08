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Столтенберг назвал главную цель России и Китая в конфликте на Украине
Столтенберг назвал главную цель России и Китая в конфликте на Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ
Столтенберг назвал главную цель России и Китая в конфликте на Украине
Пекин и Москва прикладывают все усилия, чтобы Соединенные Штаты и НАТО потерпели поражение в украинском конфликте. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T08:10+0300
2024-07-08T08:10+0300
2024-07-08T09:19+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Пекин и Москва прикладывают все усилия, чтобы Соединенные Штаты и НАТО потерпели поражение в украинском конфликте. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в беседе с изданием CBS News."Президент Си и президент Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу на Украине", — отметил Столтенберг.По его мнению, победа на Украине придаст смелости не только российскому лидеру, но и председателю КНР. По этой причине, в "Азии может произойти то, что происходит сегодня на Украине".Глава Североатлантического альянса заметил, что Вашингтону нужно как можно скорее решать накопившиеся проблемы с Пекином.Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что китайская сторона может остановить конфликт на Украине, совершив всего один звонок президенту Путину.
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китай, россия, нато, йенс столтенберг
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, НАТО, Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал главную цель России и Китая в конфликте на Украине
Столтенберг назвал целью Китая и России поражение США и НАТО на Украине
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Пекин и Москва прикладывают все усилия, чтобы Соединенные Штаты и НАТО потерпели поражение в украинском конфликте. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил
в беседе с изданием CBS News.
"Президент Си и президент Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу на Украине", — отметил Столтенберг.
По его мнению, победа на Украине придаст смелости не только российскому лидеру, но и председателю КНР. По этой причине, в "Азии может произойти то, что происходит сегодня на Украине".
Глава Североатлантического альянса заметил, что Вашингтону нужно как можно скорее решать накопившиеся проблемы с Пекином.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что китайская сторона может остановить конфликт на Украине, совершив всего один звонок президенту Путину.
Генсек НАТО: никто не говорил о принятии Украины в альянс через десять лет