Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Столтенберг назвал главную цель России и Китая в конфликте на Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240708/porazhenie-849898616.html
Столтенберг назвал главную цель России и Китая в конфликте на Украине
Столтенберг назвал главную цель России и Китая в конфликте на Украине - 08.07.2024, ПРАЙМ
Столтенберг назвал главную цель России и Китая в конфликте на Украине
Пекин и Москва прикладывают все усилия, чтобы Соединенные Штаты и НАТО потерпели поражение в украинском конфликте. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T08:10+0300
2024-07-08T09:19+0300
политика
китай
россия
нато
йенс столтенберг
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_99321336054fe802a716c3ae3a0db2b9.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Пекин и Москва прикладывают все усилия, чтобы Соединенные Штаты и НАТО потерпели поражение в украинском конфликте. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в беседе с изданием CBS News."Президент Си и президент Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу на Украине", — отметил Столтенберг.По его мнению, победа на Украине придаст смелости не только российскому лидеру, но и председателю КНР. По этой причине, в "Азии может произойти то, что происходит сегодня на Украине".Глава Североатлантического альянса заметил, что Вашингтону нужно как можно скорее решать накопившиеся проблемы с Пекином.Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что китайская сторона может остановить конфликт на Украине, совершив всего один звонок президенту Путину.
https://1prime.ru/20240707/stoltenberg-849893812.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_43f09f40a222ab05e8fb895d88aac94f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, россия, нато, йенс столтенберг
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, НАТО, Йенс Столтенберг
08:10 08.07.2024 (обновлено: 09:19 08.07.2024)
 
Столтенберг назвал главную цель России и Китая в конфликте на Украине

Столтенберг назвал целью Китая и России поражение США и НАТО на Украине

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Пекин и Москва прикладывают все усилия, чтобы Соединенные Штаты и НАТО потерпели поражение в украинском конфликте. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в беседе с изданием CBS News.
"Президент Си и президент Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу на Украине", — отметил Столтенберг.
По его мнению, победа на Украине придаст смелости не только российскому лидеру, но и председателю КНР. По этой причине, в "Азии может произойти то, что происходит сегодня на Украине".
Глава Североатлантического альянса заметил, что Вашингтону нужно как можно скорее решать накопившиеся проблемы с Пекином.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что китайская сторона может остановить конфликт на Украине, совершив всего один звонок президенту Путину.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
Генсек НАТО: никто не говорил о принятии Украины в альянс через десять лет
Вчера, 19:57
 
ПолитикаКИТАЙРОССИЯНАТОЙенс Столтенберг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала